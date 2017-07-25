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13 невероятных трансформаций звезд. Как будто разные люди!
26.07.2017 14:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Любые кардинальные изменения в человеке, будь то смелые эксперименты со внешностью, странное поведение или резкая смена постоянных привычек, принимаются окружающими с некоторой настороженностью и, конечно, вызывают много вопросов. Особенно в мире шоу-бизнеса, где знаменитости находятся под постоянным прицелом камер и пристальным взглядом фанатов. Поэтому оставаться в форме и быть на высоте — это их вторая работа.
Казалось бы, нет ничего страшного в нескольких набранных килограммах. Действительно, нет, если только эта цифра не превышает 15 кг.
Посмотрите, какие неимоверные изменения произошли с известными личностями кино и сцены.
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Любые кардинальные изменения в человеке, будь то смелые эксперименты со внешностью, странное поведение или резкая смена постоянных привычек, принимаются...
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