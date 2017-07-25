Кемпинги могут стать альтернативой отелям накануне Евроигр

МИНСК, 26 июл – Sputnik. Площадки для кемпинга могли бы привлечь туристов накануне Евроигр, которые пройдут в Минске, и Чемпионата мира по футболу в России, считают в Союзе кемпингов Беларуси.



© Sputnik / Александр Шурмелев Перестать строить отели и взяться за кемпинги

"В 2016 году был слет на озере Селява, в этом году и вовсе был аншлаг, планируем продолжать привлекать гостей. На первый слет пришлось прекратить прием заявок, потому что не было возможности разместить всех", – рассказал председатель Союза кемпингов Беларуси Владимир Рудой.

Сейчас Союз планирует заняться разработкой площадки у берегов реки Птичь.

В 2018 году пройдет Чемпионат мира по футболу в России, Рудой считает, что к этому моменту стоит обустроить под эгидой Ростуризма зоны, где можно будет разместиться караванерам на пути к Москве. К тому же, затраты на это несравнимы со строительством гостиниц – нужно лишь поставить системы очистки воды и душевые.

"Мы проводили опросы и узнали, что иностранцев подкупает душевность белорусов. Поляки признают, что в Беларусь возвращаются не в первый раз. Наша домашняя атмосфера – лучший бренд", – уверен Рудой.

Беларусь получила право провести вторые Европейские игры на 45-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, которая прошла в Минске в октябре прошлого года. Первые игры состоялись в Баку, там белорусские атлеты завоевали 43 награды.