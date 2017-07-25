Почему не удается сбросить вес и как с этим бороться: 8 причин

Попытки сбросить лишний вес не всегда бывают удачными. Что особенно обидно, вы не теряете вес даже тогда, когда начинаете правильно питаться и заниматься спортом. Попробуйте найти другие причины, которые не дают вам похудеть.





1. Проблемы со сном

Когда вы явно недосыпаете, ваш организм будет всячески протестовать. А если у вас случается бессонница, то вы можете поддаваться соблазну бегать на кухню, чтобы слегка перекусить – а это незамедлительно возвращает вес, который вы вроде бы «отработали» днем. Недостаток сна также может привести к отсутствию мотивации, что снизит ваше стремление поработать в тренажерном зале.

2. Воздействие света по ночам

Когда животные подвергаются воздействию света во время сна, они набирают вес, хотя двигаются и питаются они по-прежнему. Мы живем в мире, который постоянно освещен – от городских огней до телевизионных экранов. И это не дает нам нормально и спокойно уснуть. Хотя это может и не заставить вас ощутимо набирать вес, но здоровому сну точно помешает. Приучите себя засыпать в абсолютно темном помещении.

3. Хронический стресс

Стресс – известная причина увеличения веса. Он не только повлияет на ваш гормональный фон, но и сделает из вас «эмоционального едока». Именно так: стресс вызывает переедание, которое может свести на нет любой прогресс от диеты и физических упражнений. Как только вы видите приближение стрессовых ситуаций, сосредоточьтесь на физической нагрузке и йоге, чтобы успокоиться. И, конечно же, в кухне у вас должна быть только здоровая пища.

4. Лекарства

Многие лекарства могут повлиять на метаболизм, плюс вызвать повышение аппетита. У ряда препаратов увеличение веса является побочным эффектом, но этого можно избежать. Обязательно узнайте у своего лечащего врача о различных альтернативах вашим привычным лекарствам.

5. Негативный настрой

Ничто не может заставить вас потерять мотивацию быстрее, чем неверие в себя. Когда вы позволяете себе вредную пищу или пропускаете тренировку, вы начинаете себя ругать и негативно к себе относиться. Это демотивирует, и вам хочется опустить руки. Измените тон и стиль диалога с самим собой. Будьте добры к себе и используйте следующие ободряющие фразы: «Ты можешь это сделать» или «Ничего страшного, завтра ты все наверстаешь». Этот психологический эффект хорошо работает.

6. Химические и загрязняющие вещества

Каждый день нас окружают всевозможные виды химических веществ, о которых мы даже не думаем, но они есть: в воздухе, в саду, дома. Они тоже могут способствовать увеличению веса, особенно если вы подвергались их воздействию достаточно долго. Выход? Ну, хотя бы начните с того, чтобы покупать только свежие продукты, фильтровать воду и сократить количество пластика в доме.

7. Заболевания

Есть ряд медицинских состояний, которые провоцируют увеличение веса в качестве побочного эффекта: например, проблемы со щитовидной железой. Если вы обнаружите, что несмотря ни на что только прибавляете килограммы и не можете ничего поделать, обратитесь к врачу за рекомендациями. Как только ваше заболевание будет под контролем, вам станет легче удерживать вес и оставаться здоровыми и активными.

8. Депрессия

Иногда люди могут быть в депрессии и даже не знать об этом, потому что они просто привыкли жить в этом состоянии. Депрессия тоже приводит к увеличению веса от бездействия и переедания. Решением может быть осознание собственного состояния, чтобы снова научиться контролировать свою жизнь и свое тело. Так вам станет намного легче тренироваться и следить за своим питанием.

Несколько изменений в привычках и образе жизни помогут вам постепенно избавляться от веса. Самое важное, что нужно знать, – это никогда не сдаваться и не страшиться ошибок. Как только вы выясните причины, которые работают против вас, вы сможете исправить ситуацию и начать управлять собственным весом.

Текст: Flytothesky.ru