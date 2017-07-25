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Что не так с этими часами?
26.07.2017 17:00 — Калейдоскоп | Flytothesky
Сегодня редакция Flytothesky.ru предлагаем вам окунуться в одну занимательную историю и разгадать секрет обычных часов с будильником.
На рисунке ниже изображены часы, выпущенные компанией «Надёжные часы». Однако, как оказалось, они не такие «надёжные», как гласит название фирмы. Рассеянный мастер допустил некоторые ошибки про их сборке. Попробуйте разгадать головоломку и найти семь недостатков этих часов.
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Сегодня редакция Flytothesky.ru предлагаем вам окунуться в одну занимательную историю и разгадать секрет обычных часов с будильником. На рисунке ниже изображены часы,...
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