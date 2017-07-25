Ваш парень по знаку зодиака: что от него ожидать в отношениях

Кто же он, идеальный бойфренд? Высокий, сильный, с обворожительной улыбкой… всё то, что заставит вас терять голову. Но кроме внешних критериев, есть еще и черты характера, которые не менее важны. Бывает, что общаешься с прекрасным человеком, но как только вы начинаете встречаться – обоих постигает разочарование. С помощью гороскопа можно определить, кто лучше подходит вам в качестве друга, делового партнера, или же кто ваш идеальный бойфренд!





1. Овен

При первом взгляде на Овна, можно подумать, что он слишком самоуверенный и высокомерный. Парень, с которым можно развлечься, и не более. Конечно, порой он может быть невыносим, но, когда дело касается серьезных отношений – он прилагает все усилия. Неважно, сколько стереотипов об Овнах вы знаете, это всё исчезает с началом отношений. Он очень удивит вас тем, каким бойфрендом может быть.

2. Телец

Телец может подарить вам букет цветов только потому, что делая покупки в магазине, он внезапно подумал о вас. Встречаясь с Тельцом, вы быстро понимаете, что его романтизм не имеет границ! Он очень верный и преданный, и перед тем как вы начнете встречаться, он позаботится о том, чтобы вы считали его лучшим другом в первую очередь.

3. Близнецы

Близнецы очень жизнерадостны и всегда с удовольствием делятся своим позитивом с окружающими. Встречаясь с Близнецами, вы неожиданно для себя пробуете и открываете много нового. Это человек, который действительно знает, чем удивить в следующий раз!

4. Рак

Чувства и эмоции Рака буквально написаны на его лице. Это значительно облегчает отношения, т.к. вам не придется насильно вытаскивать из него информацию. Также он обладает хорошей интуицией и всегда поймет вас. Рак очень гордится наличием настоящей близкой связи и поэтому никогда не предаст.

5. Лев

Львы довольно прямы не только в жизни, но и в отношениях. Иногда он настолько не хочет идти на компромисс, что общение с ним напоминает разговор со стеной. Но несмотря на это, он всегда защитит вас от недоброжелателей, поднимет настроение и подбодрит, когда это нужно.

6. Дева

Дева — это тот самый парень, который постучит в вашу дверь с фильмом и мороженым даже в 2 часа ночи, если вдруг узнает, что у вас бессонница. Это надежный человек, который не пожалеет времени на то, чтобы узнать о вас как можно больше! Но всё же, порой парень, рожденный под знаком Девы, может быть слишком навязчивым, что несколько усложнит отношения.

7. Весы

С кем легче всего иметь дело, так это с Весами! Они готовы на всё, пока вы вместе, и если поначалу это кажется милым, то потом может создаться впечатление, что им просто всё равно, чем заниматься. Бойфренд-Весы пытается сделать свою девушку самой счастливой, что иногда затрудняет выражение его собственных потребностей. Он уравновешенный и неконфликтный, с ним всегда можно поговорить серьезно, не боясь недопонимания.

8. Скорпион

Скорпион известен своим пылким нравом. Он очень быстро заводится и поддается ревности, что может очень заострить отношения. Он излишне замкнут в себе, и ему бывает довольно сложно открыться и показать свои чувства. Скорпионы очень редко открываются с самого начала, так что вам предстоит быть терпеливой.

9. Стрелец

Стрельцы настолько харизматичны, что может сложиться впечатление, будто они постоянно флиртуют с окружающими. Он многого ожидает от жизни, и считает, что ею нужно наслаждаться каждую минуту. С одной стороны, это хорошо – он может удивлять и с ним не соскучишься. Но с другой стороны – он слишком любит свободу! Стрельцы не верят в вечную любовь, но время, проведенное с ними будет незабываемым.

10. Козерог

В отличие от Стрельца, Козерог сделает всё, чтобы отношения были долгими и глубокими. Он может быть довольно придирчивым, так как ищет партнера на всю жизнь, так что будьте готовы, что у него будет список критериев еще до того, как вы впервые встретитесь! Но если вы тоже находитесь в поисках надежного человека – Козерог лучший вариант, так как он как никто другой знает, как работать над отношениями.

11. Водолей

Водолей – очень общительный человек, он любит новые знакомства и чувствует себя свободно в любой компании. Он предпочитает выяснять отношения открыто, не замалчивая недопонимания. Водолей также знает, что без хорошего фундамента даже самые лучшие отношения могут рухнуть. Поэтому, когда девушка ему на самом деле нравится – он сделает всё для неё.

12. Рыбы

Рыбы – в личной жизни не всегда удачливы, т.к. девушки не воспринимают их как парней до тех пор, пока не начнут с ними встречаться. Этот знак не просто делает всё, что от него хотят, он настоящий романтик и умеет выражать свои чувства. Рыбы – однолюбы и находятся в поисках Одной Единственной, хоть и не очень стремятся это признавать.

Текст: Flytothesky.ru