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Как я сходил на собеседование и заработал 200$

26.07.2017 18:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как я сходил на собеседование и заработал 200$

Сегодня утром я был на абсолютно изнурительном и выматывающем собеседовании, длившемся почти три часа, и в конце мне уже не хотелось ни предлагаемой должности, ни перспективы работать в неимоверно крутой, стабильной и крупной компании, в которую мне вообще-то очень хотелось устроиться. Меня по очереди выжимали как лимон то начальник отдела, то руководитель проекта, то менеджер по кадрам, то даже штатный психолог. И это еще со мной не разговаривал самый большой босс!!!

Наконец, когда я уже был на грани, один из менеджеров решил меня добить и сунул мне в руки свой ноутбук со словами: «А теперь давайте разыграем сценарий диалога. Ваша задача – попытаться продать мне этот ноутбук. И вы ДОЛЖНЫ мне его продать всеми правдами и неправдами!»

Я молча сунул ноутбук под мышку, вышел из кабинета, покинул здание и направился домой, чтобы восстановить свое душевное равновесие.

Конечно же, менеджер, не дождавшись меня (он сначала решил, что я вышел в коридор, чтобы подготовить диалог), начал гневно звонить мне на мобильный: «Верните ноутбук, мне нужно работать, немедленно верните!»

Я устало ответил: «200 баксов – и он ваш».

Текст: Flytothesky.ruКак я сходил на собеседование и заработал 200$

 
 
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