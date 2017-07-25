Как бы с возрастом выглядел Майкл Джексон без пластических операций





Хотя Майкл Джексон до самого своего последнего дня отрицал любую пластику, нет никаких сомнений в том, что он подвергал себя сумасшедшим операциям. Певец полностью изменил цвет кожи, а также структуру лица до такой степени, что почти невозможно поверить, что этот белый человек когда-то был чернокожим ребенком, покорившим сердца миллионов зрителей.

Джексон прошел через множество операций: имплантаты щек, отбеливание кожи, изменение подбородка, ботокс, филлеры и увеличение губ. Скорее всего, он перестарался и с операциями на носу, который со временем (и это очень заметно) становился все тоньше и острее, вплоть до трудностей проблем с дыханием.

Все эти хирургические вмешательства явно были вызваны более серьезной причиной, нежели просто тщеславие. Звезде пришлось страдать от жестокого обращения в детстве и, похоже, в дальнейшем он изо всех сил пытался справиться с его богатством и популярностью. Казалось, что Джексон постоянно боролся со своей личностью и дисморфическими расстройствами, что, в свою очередь, привело к созданию такого странного образа. А как бы могло выглядеть лицо Майкла Джексона без его операций?

10 лиц Майкла Джексона» его сестра Ла Тойя говорит, что Майкл настолько нервничал из-за своей первой ринопластики, что убедил ее сделать ринопластику первой, дабы он мог посмотреть со стороны, как это выглядит и убедиться, что это не больно.





58-летняя Ла Тойя признается: «Он хотел сделать нос и постоянно спрашивал: «Что ты думаешь? Что ты думаешь?» Я отвечала: «Майкл, если это то, чего ты хочешь, если это заставит тебя чувствовать себя лучше, значит, сделай это». Он спросил меня: «А ты можешь быть моей подопытной морской свинкой? Давай сначала ты поправишь нос, а я посмотрю на результат».

Результатом Ла Тойи Майкл был полностью удовлетворен и впервые лег под нож хирурга в 1979 году. Так началось его бесконечное путешествие в мир пластической хирургии.





Несмотря на резкое изменение его внешности, Джексон постоянно отрицал любые хирургические операции, кроме ринопластики. В интервью журналисту Мартину Баширу он так и говорит: «С лицом я ничего не делал, только ринопластику. Это помогло мне лучше дышать и брать более высокие ноты. Я говорю вам правду, я ничего не делал с моим лицом». Однако доктор Эда Горбис, эксперт в области дисморфических расстройств, считает, что у Джексона могло быть около сотни операций, а его поведение – это типичные проявления болезни, при которой у пациента несколько искаженный взгляд на свой внешний вид.

В документальном фильме «10 лиц Майкла Джексона» эксперты воссоздали теоретический вид певца, если бы он полностью не перекроил себе внешность. Лицо привлекательного и радостного темнокожего человека с теплой улыбкой резко контрастирует с лицом Джексоном, которое мы все помним.





Как все же важно постоянно побеждать своих собственных демонов разочарования и неуверенности, чтобы до конца жизни оставаться самим собой!

Текст: Flytothesky.ru