А как насчет официального трудоустройства, которое дает вам возможность обниматься и играть с пандами?

Хотите знать свой будущий оклад?

А если серьезно, то это действительно так. Работникам питомника платят за то, что они одеваются в костюмы панд, а потом играют с настоящими пандами. И это забавно!

Best job in the world! Cuddling panda cubs — dressed up to help them learn to live without humans