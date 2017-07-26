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Эти эксперименты доказывают, что одежда, которую мы носим, влияет на нашу успешность
27.07.2017 12:28 — Калейдоскоп | Flytothesky
Психологи доказали, что существует связь между нашим психологическим состоянием и одеждой. Давайте рассмотрим некоторые заключения специалистов, о которых вы наверняка сами давно уже знали.
1) То, как мы одеваемся, влияет на наше настроение.
Профессор университета Хартфордшира Карен Пайн провел эксперимент над своими студентами. Их попросили носить ежедневно футболки с супергероями. Результаты исследования удивили профессора. Студенты в футболке с Суперменом начинали вести себя более уверенно, чувствовали себя привлекательней. Более того, когда ребятам предложили оценить, какой вес они смогут поднять за раз, то те студенты, которые носили майку супергероя, значительно преувеличили свои физические возможности.
Поразительно, но рисунки на футболках повлияли и на результаты внеочередного тестирования в университете. Студенты в футболках супергероев справились лучше с поставленными заданиями, чем те, кто сдавал экзамен в обычной одежде.
Другое исследование было проведено в 2012 году в Северо-Западном университете. Всем испытуемым выдали белую одежду, но одним сказали, что это медицинский костюм, а другим, что это одежда маляра.
Поэтому, если вам нужен «волшебный пинок», то носите ту одежду, которая вас вдохновляет и ассоциируется с успехом.
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Психологи доказали, что существует связь между нашим психологическим состоянием и одеждой. Давайте рассмотрим некоторые заключения специалистов, о которых вы...
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