3 японские целительные техники, которые снимают чувство тревоги

Тысячу лет назад чувство тревоги было необходимо человеку для выживания. С исчезновением источника страха человек возвращался в нормальное состояние и думал о том, как выжить в данный момент. Не было предпосылок для возникновения стресса. Люди не впадали массово в депрессию. Исчезала опасность, пропадало и чувство тревоги.





Сегодня, к сожалению, наш мозг думает по-другому. Нас приучили жить будущим. Будучи совсем юными, мы уже задумываемся о размере своей пенсии, о том, где мы должны работать и сколько зарабатывать, чтобы купить отдельное жилье и т.д. Неизвестность пугает людей, провоцирует развитие чувства страха.

В Европе 20 человек из 100 страдают от приступов тревоги. В основном это самозанятые граждане, женщины от 30 до 50 лет, родители, менеджеры, студенты, которые находятся в поиске первого места работы.

Вы наверняка слышали много советов, как перебороть тревогу. Давайте рассмотрим, как японские целители избавляют своих пациентов от стресса.

Jin Shin Jyutsu





Согласно японской философии, массажируя определенные точки на руках и ногах, можно исцелить свое тело и дух. Благодаря исцеляющей технике массажа Жин Шин Дзюцу можно избавиться от хронического стресса и приступов тревоги.

Попробуйте поэкспериментировать. Ежедневно массажируйте пальцы своих рук круговыми движениями (по часовой стрелке). Для массажа одного пальца потребуется 3 минуты. Если вы хотите избавиться от внезапно нагрянувшего чувства тревоги, то начните массажировать большой палец руки.

Shinrin-Yoku





Ширин Йоку — это японское выражение, означающее «получать пользу от леса» или «купание в лесу».

Речь идет о «погружении» тела и ума в природу для очищения, оздоровления и расслабления. В лесу у человека активируются 5 чувств. Вы дышите свежим воздухом, чувствуете запах цветов, дождя, дотрагиваетесь до растений, слышите пение птиц, наблюдаете за природой. Если повезет, то вы сможете насладиться вкусом полезных ягод.

Reiki

Рейки — это система лечения, где руки используют для распределения целительной энергии по телу человека.

Микао Усуи придумал данный вид массажа в 1922 году. Слово «рей» обозначает дух, а «ки» — энергию. В Японии некоторые целители способны делать данный вид массажа на расстоянии, без касаний к пациенту.

Микао Усуи также призывал следовать пяти жизненным принципам:

1) не гневаться;

2) не беспокоиться;

3) быть благодарным;

4) усердно трудиться;

5) быть добрым ко всем.

Текст: Flytothesky.ru