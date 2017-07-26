﻿ 3 японские целительные техники, которые снимают чувство тревоги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

3 японские целительные техники, которые снимают чувство тревоги

27.07.2017 11:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Тысячу лет назад чувство тревоги было необходимо человеку для выживания. С исчезновением источника страха человек возвращался в нормальное состояние и думал о том, как выжить в данный момент. Не было предпосылок для возникновения стресса. Люди не впадали массово в депрессию. Исчезала опасность, пропадало и чувство тревоги.

3 японские целительные техники, которые снимают чувство тревоги

Сегодня, к сожалению, наш мозг думает по-другому. Нас приучили жить будущим. Будучи совсем юными, мы уже задумываемся о размере своей пенсии, о том, где мы должны работать и сколько зарабатывать, чтобы купить отдельное жилье и т.д. Неизвестность пугает людей, провоцирует развитие чувства страха.

В Европе 20 человек из 100 страдают от приступов тревоги. В основном это самозанятые граждане, женщины от 30 до 50 лет, родители, менеджеры, студенты, которые находятся в поиске первого места работы.

Вы наверняка слышали много советов, как перебороть тревогу. Давайте рассмотрим, как японские целители избавляют своих пациентов от стресса.

Jin Shin Jyutsu

3 японские целительные техники, которые снимают чувство тревоги

Согласно японской философии, массажируя определенные точки на руках и ногах, можно исцелить свое тело и дух. Благодаря исцеляющей технике массажа Жин Шин Дзюцу можно избавиться от хронического стресса и приступов тревоги.
Попробуйте поэкспериментировать. Ежедневно массажируйте пальцы своих рук круговыми движениями (по часовой стрелке). Для массажа одного пальца потребуется 3 минуты. Если вы хотите избавиться от внезапно нагрянувшего чувства тревоги, то начните массажировать большой палец руки.

Shinrin-Yoku

3 японские целительные техники, которые снимают чувство тревоги

Ширин Йоку — это японское выражение, означающее «получать пользу от леса» или «купание в лесу».

Речь идет о «погружении» тела и ума в природу для очищения, оздоровления и расслабления. В лесу у человека активируются 5 чувств. Вы дышите свежим воздухом, чувствуете запах цветов, дождя, дотрагиваетесь до растений, слышите пение птиц, наблюдаете за природой. Если повезет, то вы сможете насладиться вкусом полезных ягод.

Reiki

Рейки — это система лечения, где руки используют для распределения целительной энергии по телу человека.

Микао Усуи придумал данный вид массажа в 1922 году. Слово «рей» обозначает дух, а «ки» — энергию. В Японии некоторые целители способны делать данный вид массажа на расстоянии, без касаний к пациенту.

Микао Усуи также призывал следовать пяти жизненным принципам:
1) не гневаться;
2) не беспокоиться;
3) быть благодарным;
4) усердно трудиться;
5) быть добрым ко всем.3 японские целительные техники, которые снимают чувство тревоги

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тысячу лет назад чувство тревоги было необходимо человеку для выживания. С исчезновением источника страха человек возвращался в нормальное состояние и думал о...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
10 удивительных фактов о нашей взаимосвязи с собаками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика