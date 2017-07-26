Для людей, которые делают эти вещи в метро, в аду найдется отдельный котел!

Старый добрый подземный транспорт… Порой мы тебя ненавидим, но жить без тебя не можем. С одной стороны, мы быстро добираемся из одного места в другое. С другой стороны, метро – это зло, когда вы упакованы в душном вагоне, как сардины, и у вас неизбежно возникают приступы мизантропии. Причем некоторые пассажиры делают ситуацию еще более невыносимой, исполняя совершенно отвратительные вещи.





1. Женщины с «тяжелыми» парфюмами

Мы понимаем, у нее, возможно, вожделенное свидание, но окружающие ощущают себя в цветочной или фруктовой газовой бомбе без доступа к кислороду.

2. Люди, которые медленно передвигаются, потому что слишком заняты текстовыми сообщениями

Такое ощущение, что им нужно отписаться моментально, иначе случится нечто глобально непоправимое.

3. Парень с огромным рюкзаком, который двигается так, словно он без рюкзака

Эй, дружище, с каждым твоим поворотом у меня ломается очередное ребро. Поставь рюкзак на пол, пожалуйста, или стой спокойно.

4. Пристально смотрящие на вас люди

Я уже втиснулся в переполненный вагон, я весь вспотел, и последнее, что мне нужно, это ваш долгий изучающий взгляд. Мне от него очень неуютно.

5. Люди, которые заранее штурмом берут выход

Леди, вы можете расслабиться и не кричать «Я здесь выхожу». Это пересадочная станция, здесь выходит полвагона, так что не беспокойтесь, вас все равно вынесет течением.

6. Люди, которые кладут свои сумки на пустые места рядом с ними

Интересно, они в курсе, что сумку лучше положить к себе на колени. Хуже сумки на соседнем месте может быть только мокрый зонтик.

7. Люди, которые стоят в дверях и не двигаются

Им лень даже сделать шаг в сторону, когда пассажиры пытаются выйти или войти. Они отстраненно смотрят в сторону и делают вид, что их намертво приклеили к полу.

8. Люди, которые едят

Пожалуйста, не нужно доедать в вагоне беляши, чебуреки или бабушкины пирожки. Это отвратительно.

9. Люди, которые пытаются агрессивно ворваться в вагон, не давая остальным выйти

Они создают пробки в дверях и обычно еще и огрызаются. Никакого воспитания и никакого терпения.

10. Парочка, публично демонстрирующая свои чувства

Пожалуйста, угомонитесь, пока не выйдете из вагона. Для вас это романтично, а для окружающих, возможно, выглядит раздражающе… Ну не всем же так повезло, в конце концов.

11. Пассажир, который пытается впихнуться в плотно набитый вагон

Мы понимаем, что вам нужно куда-то ехать, но вы же видите, что пустого пространства вообще не осталось. В течение следующих трех минут придет следующий поезд. Честное слово!

12. Человек, который ни за что не держится, считая себя чемпионом мира по гимнастике

Наверное, вы гордитесь тем, как вы мастерски удерживаете равновесие, но когда этот поезд внезапно остановится, вы можете себя не поймать. И угадайте, кто вас тогда поймает? Пожалуйста, перестаньте пытаться произвести на всех впечатление и просто держитесь за поручни.

Возможно, однажды гениальные градостроители и транспортники мира изобретут персональные вагоны для одного пассажира, чтобы мы могли избежать тесного контакта с себе подобными. Разве это не было бы здорово?

Текст: Flytothesky.ru