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Ученые не могут объяснить тайну существ, возраст которых 580 миллионов лет

27.07.2017 14:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Животное, растение или ни то, ни другое?

Рангеоморфы озадачивают ученых в течение многих лет, но их последние сканограммы, похоже, могут хоть как-то ответить на множество вопросов.

Ученые не могут объяснить тайну существ, возраст которых 580 миллионов лет

Они жили еще до появления животных около 580 миллионов лет назад, и ученые до сих пор не уверены являются ли эти существа животными, растениями или ни тем и ни другим.

Эти эдиакарские организмы – действительно самая настоящая загадка. Однако новые 3D сканы редких окаменелостей рангеоморфов, обнаруженных в Намибии, начинают раскрывать свои древние секреты. Используя технологию компьютерной томографии, исследователи смогли рассмотреть внутренности существ и даже начать понимать, как они, собственно, функционируют.

«Это абсолютно новый взгляд на такой уникальный образец рангеоморфа», – рассказывает ведущий исследователь Алана Шарп. Она и её коллеги смогли изучить внутренности организма, в том числе его конусообразное туловище и шесть папоротникообразных отростков, образующих примитивный вид скелета.

Несмотря на такие открытия, ученые все же признают, что знают о рангеоморфах слишком мало. Они были многоклеточными, мягкотелыми и в основном неподвижными организмами, которые могли вырастать по размерам даже больше, чем люди, и что они исчезли примерно 540 миллионов лет назад – но это всё!

«Этих существ предстоит еще изучать и изучать: кто они, как они жили, какова их анатомия – вся эта информация неимоверно ценна», — говорит Дженнифер Катхилл из Кембриджского университета.

«Они могут быть или могут не быть животными – мы до сих пор не можем сказать этого наверняка, – признается Алана Шарп. – Но они являются первыми из действительно крупных многоклеточных организмов, которые широко распространились еще до того, как эволюционировали первые настоящие животные».

В надежде раскрыть тайны эдиакарских организмов Шарп и ее команда собираются вернуться в Намибию, чтобы найти больше экземпляров этих существ, сбивающих с толку современных ученых.Ученые не могут объяснить тайну существ, возраст которых 580 миллионов лет

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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