10 нераскрытых пиратских тайн

Люди начали путешествовать по воде в поисках новых земель, удачи и надежды. Однако были и те, кто руководствовался другой целью – разграбить и уничтожить. Да, речь идет о пиратах. Их «золотой век» пришелся на 17-18 века. Последние легендарные корсары погибли сотни лет назад, унеся с собой в мрачные глубины океанов все свои тайны.

1. Корабль-призрак острова Топсейл





На этом острове якобы спрятал сокровища сам Эдвард Тич «Черная Борода», здоровенный пират и мастер физической и психологической войны. Самой тревожной загадкой является то, что корабль Черной Бороды по-прежнему мелькает неподалеку этого острова. Моряки поговаривают, что в местных водах вы иногда можете заметить странный всплеск на радаре, как будто бы в бухте находится судно и подкарауливает вас.

2. Сокровище острова Оук





Этот небольшой остров находится у берегов Новой Шотландии (Канада), и это многовековая пиратская тайна. В 1795 году Дэниел Макгиннис обнаружил на острове просевший участок земли. Когда его раскопали, то на глубине 3 м нашли слой дубовых досок, а под ним камень с символами. Говорят, что это самая настоящая карта сокровищ капитана Кидда, промышлявшего в этих краях. Вырытая яма вскоре заполнилась водой, и таинственный камень ушел глубоко под землю.

3. Убийство в море





В 2014 году было опубликовано странное видео. На нем было четверо неопознанных мужчин: одни были пиратами, а другие – рыбаками, цепляющимися за перевернутую лодку. Голос за кадром громко кричит «Стреляй! Стреляй! Стреляй!» Все эти люди так и не были установлены, а само видео находилось в мобильном телефоне, оставленном в такси. Это только свидетельствует о том, насколько легко убийство в море остается незамеченным.

4. Кракен





Для большинства людей гигантский кальмар, способный топить корабли и жить на огромной глубине, кажется выдумкой. Однако пиратская легенда вполне может оказаться реальностью. Например, палеонтолог Марк МакМенамин утверждает, что обнаружил следы крупного кальмароподобного существа на костях 14-метрового ихтиозавра. Хотя каких-либо более весомых доказательств того, что Кракен когда-либо существовал, пока нет.

5. Криптограмма Оливье Левассера





В конце 18 века капитан Оливье Левассер (Ла Бюз) был одним из последних легендарных пиратов Индийского океана. Он был приговорен к смертной казни, и его последними словами якобы были: «Расшифруйте и найдите мое сокровище», после чего Ла Бюз бросил криптограмму в толпу. В середине 20 века Реджинальд Уилкинс заявил, что оно зарыто на маленьком острове Маэ и стоит около 100 млн. фунтов стерлингов. Однако никто не пожелал финансировать этот проект, и пока сокровище все еще не найдено.

6. Пиратская страна





По легенде она называлась Либерталия, располагалась на острове у Мадагаскара и была основана в конце 17 века капитаном Джеймсом Миссоном. Политика пиратской колонии была в целом «социалистической». Их девиз был «за Бога и свободу». Кроме того, пираты были категорически против рабства. Говорят, что на острове была крепость, рынок и много построенного жилья. Якобы пираты называли себя «либери» и даже создали новый язык.

7. Зеленые вспышки





В течение сотен лет моряки неоднократно рассказывали о странном явлении в виде зеленой вспышки, когда небо и горизонт совершенно чисты. Свидетельства о таких вспышках начинаются еще с 1600-х годов, причем пираты говорили о них чаще всего, так как они постоянно находились в море. Мало того, пираты утверждали, что те, кто видел вспышку, получали способность читать души других людей.

8. Призрак в пещере





Во время отпуска в Корнуолле в 2015 году Джон Дайер фотографировал темные пещеры, и когда он просмотрел кадры, то на одном из них заметил стоящую в глубине фигуру. Как говорят, это призрак пирата Уильяма Уилкокса, который прятался в пещерах и утонул во время прилива. Местные жители уверены, что это действительно он.

9. Пиратские туннели





Под городом Саванна (Джорджия) лежит сеть подземных туннелей, когда-то используемая пиратами как склад. Это самый настоящий непроходимый лабиринт. Предположительно, из него есть выход прямо к воде, но нынче он засыпан скальными породами. Кем бы эти туннели в прошлом не использовались, нельзя отрицать, что они действительно очень странные и загадочные.

10. Озеро Костей





Озеро Ронконкома (Лонг-Айленд) окутано тайнами и легендами. Люди пересказывают байки, что на дне озера есть подводные пещеры с пиратскими сокровищами, а охраняют их множество скелетов, и некоторые из них якобы даже были найдены и подняты из воды. Однако, если озеро действительно является братской могилой узников пиратов, то почему бы там и не быть пиратскому кладу.

Текст: Flytothesky.ru