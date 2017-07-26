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Задачка на сообразительность: как поровну разрезать сыр?
27.07.2017 16:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
На этот раз мы решили загадать вам «сырную» головоломку. Давайте представим, что у вас есть головка сыра, которую вам и семерым вашим друзьям необходимо разрезать соответственно на 8 одинаковых частей, чтобы каждому достался равный кусочек. Было бы слишком просто, если бы ни одно НО! Разреза должно быть всего три.
Приступайте!
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На этот раз мы решили загадать вам «сырную» головоломку. Давайте представим, что у вас есть головка сыра, которую вам и семерым вашим друзьям необходимо...
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