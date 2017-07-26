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10 простых, но мудрых цитат на все случаи жизни
27.07.2017 18:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Жизнь — это бесконечная череда радостных событий, счастливых моментов, разочарований, неудач и падений. И, когда наступает чёрная полоса, мы опускаем руки, бездействуем, злимся на судьбу, но нам всегда хочется верить, что это ненадолго.
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Жизнь — это бесконечная череда радостных событий, счастливых моментов, разочарований, неудач и падений. И, когда наступает чёрная полоса, мы опускаем руки,...
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