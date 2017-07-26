10 простых, но мудрых цитат на все случаи жизни





Жизнь — это бесконечная череда радостных событий, счастливых моментов, разочарований, неудач и падений. И, когда наступает чёрная полоса, мы опускаем руки, бездействуем, злимся на судьбу, но нам всегда хочется верить, что это ненадолго.

Правильно сказанные в такие моменты слова могут сильно повлиять на нашу жизнь, мотивируя и воодушевляя нас. Это не обязательно должны быть высокие фразы о смысле жизни и нашем предназначении.

Посмотрите, ведь истина кроется в простоте.