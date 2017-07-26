Убитый горем питбуль постоянно плакал, когда его оставили в приюте

Когда этот питбуль оказался в приюте, никто не ожидал от него такой эмоциональной реакции от горя. Один из работников предложил Блу Кингу (или просто Блу) угощение, но он понюхал вкусняшку и отвернулся. Единственное, что постоянно делал Блу, – это плакал в своей клетке. Слезы без остановки текли из его глаз, и работники даже думали, что все дело в аллергии.

Семья Блу Кинга сдала его в калифорнийский приют Карсон, потому что они решили переехать, а собака не вписывалась в их планы. Поскольку приют Карсон – это заведение с высоким показателем усыпления, то чем дольше Блу там оставался, тем выше были его грустные шансы на эвтаназию. В конце концов, несколько волонтеров заметили страдающую морду Блу и решили ему помочь. Они сделали о нем видео и отправили его в Facebook , надеясь, что Блу усыновят.

Вскоре после этого к Блу приехала Дженнифер Маккей. «Он выглядел очень грустным и подавленным, – рассказывает Дженнифер. – Он даже не хотел обращать на меня внимания. Все остальные собаки заглядывали мне в глаза и виляли хвостами, но Блу даже не встал и не посмотрел на меня».

«Каждый раз, когда кто-то проходил мимо, Блу напряженно выискивал глазами свою семью, – говорит Дженнифер. – Он понимал, что его предали и бросили». Девушка решила усыновить тоскующего пса, и после того как Блу прошел тест на темперамент, она забрала его домой. Когда Блу Кинг покинул приют, он стал совсем другой собакой. Его новая хозяйка признается, что он любит спать, чесать живот, обниматься и рассматривать себя в зеркале. Блу еще предстоит многому учиться (включая основные команды и поводок), но Дженнифер уверена, что он со всем справится.

Когда Блу Кинг (или просто Блу) оказался в приюте Карсон, один из работников предложил ему угощение





Он понюхал вкусняшку и отвернулся





Единственное, что постоянно делал Блу, – это плакал в своей клетке

ADOPTED — moved to SAFE Album 02/10 ADOPTED — moved to SAFE Album 02/10This is BLUE KING. He was surrendered today and when we walked up to him we woke him and he immediately let out this painful whimper once he realized this was really happening. He looks like he's been crying with tears