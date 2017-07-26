ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

27.07.2017 20:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Американский художник Том Боб очень быстро передвигается по улицам Нью-Йорка. Давайте будем надеяться, что его никто и никогда не поймает.

Используя уличную «мебель» (например, столбы и электрощитовые), Том создает красочные и причудливые образы, которые чудесно вписываются в уличную атмосферу. Он превращает канализационный люк в сковородку, а газовые счетчики в изворотливых омаров. Можно сказать, что Том Боб делает город более радостным местом для людей.

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

Текст: Flytothesky.ruВ Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский художник Том Боб очень быстро передвигается по улицам Нью-Йорка. Давайте будем надеяться, что его никто и никогда не поймает. Используя уличную...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
В Сингапуре тестируют светящиеся в темноте дорожки, и это выглядит волшебно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика