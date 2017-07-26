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В Нью-Йорке работает гениальный уличный художник, и он надеется, что его никто никогда не поймает
27.07.2017 20:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Американский художник
Используя уличную «мебель» (например, столбы и электрощитовые), Том создает красочные и причудливые образы, которые чудесно вписываются в уличную атмосферу. Он превращает канализационный люк в сковородку, а газовые счетчики в изворотливых омаров. Можно сказать, что Том Боб делает город более радостным местом для людей.
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Американский художник Том Боб очень быстро передвигается по улицам Нью-Йорка. Давайте будем надеяться, что его никто и никогда не поймает. Используя уличную...
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