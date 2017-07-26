В Сингапуре тестируют светящиеся в темноте дорожки, и это выглядит волшебно

Небольшой город-государство Сингапур – страна инноваций, и он не устает это постоянно доказывать. В этот раз Сингапур отличился новыми дорожками, светящимися в темноте, чтобы улучшить безопасность и видимость ночью.

Между Чоа-Чу-Кан-Роуд и Аппер-Букит-Тима-Роуд пролегает так называемый Рейл-Корридор, дорога длиной в 400 м. Она разделена на четыре части, содержащие различные материалы покрытия: мелкий гравий; трава и гравий; пористый бетон цвета земли и нетоксичные светло-зеленые минералы алюмината стронция. Минералы поглощают ультрафиолетовый свет в течение дня и излучают мягкое свечение ночью. В настоящее время тестируются разные материалы поверхности, чтобы определить, какой из них наиболее популярен, а общественности предлагается опробовать эту дорогу и оставить отзывы о проекте. Неплохая задумка, не правда ли?





























Текст: Flytothesky.ru