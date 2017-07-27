Самая яркая черта каждого знака зодиака, перед которой невозможно устоять

Когда вы слышите слово «влечение», наверняка сначала вы подумаете о романтическом значении этого слова. Но привлекательность не всегда может быть романтической: например, кто-то может притягивать вас исключительно как близкий друг или человек, с которым приятно общаться. Качества, которыми обладает каждый из знаков зодиака могут быть как положительными, так и отрицательными, но сегодня мы поговорим о хорошем! Что же действительно яркого есть в каждом знаке?





1. Овен

Овны очень привлекательны своей уверенностью. Они четко знают, чего хотят и ни капли не побоятся бороться за это. И неважно, что это – карьера или человек, им понравившийся. Окружающие восхищаются драйвом Овна, а некоторые завидуют и хотят быть такими же.

2. Телец

Люди обожают Тельцов за то, что им можно доверять. К этому человеку можно без опаски прийти с любой проблемой и обсудить все, что угодно. Вы можете не бояться, что он обидит или предаст вас, это просто не в его характере.

3. Близнецы

В Близнецах людей привлекает их общительность и способность быстро адаптироваться в любых условиях.

Если вдруг планы на вечер будут внезапно отменены или что-либо выйдет из-под контроля, они никогда не позволят этому испортить себе настроение, а после еще и развеселят других.

4. Рак

Раки – очень заботливые люди. Он на самом деле печется обо всех вокруг себя и старается поощрять их на проявление лучшего, что в них есть. И Рак безмерно счастлив, когда у него получается вдохновить человека на достижение чего-то серьезного! Он всегда поддержит и поможет – и в этом его особенная сила.

5. Лев

Самое яркое во Львах – это их энтузиазм! Некоторые считают, что наблюдать за тем, насколько этот знак увлечен своей деятельностью, даже заразно. По нему сразу очень видно, если дело ему не нравится, и он ни за что не свете не будет заниматься тем, что не приносит ему удовольствия.

6. Дева

Дева сторонится всего, что кажется ей странным, непривычным или слишком внезапным. Это значит, что ей лучше сообщить обо всех предстоящих планах. Конечно, это может настораживать первое время, но на самом деле она просто волнуется и хочет быть в курсе всего, что происходит в вашей жизни, чтобы оберегать по мере возможности. Она – всегда ваш ангел-хранитель.

7. Весы

За что ценят Весов, так это за их способность говорить, о чем угодно. Будь это повседневная ничего не значащая болтовня или глубокий и серьезный разговор – неважно. Это человек, которому люди хотят довериться и рассказать то, что у них на душе. Общаясь с Весами, вы всегда будете знать, что они думают, поскольку они всегда говорят обо всем открыто, но очень деликатно.

8. Скорпион

В Скорпионах очень яркой чертой является их страсть, с которой они всё делают. Этот знак приложит максимум усилий, чтобы довести до конца любое дело. Окружающие очень ценят его трудолюбие, упорство и неуемный энтузиазм. А что ещё более привлекательно – так это его вера в свои убеждения и то, с какой силой он отстаивает их на протяжении своей жизни.

9. Стрелец

Людям безумно нравится спонтанность Стрельцов. Он неимоверно легок на подъем и никогда не сидит на месте. Всегда готов сорваться навстречу приключениям и обязательно постарается утащить с собой и вас. Иногда Стрелец может обескураживать своими словами и поступками, однако многие находят это волнующим.

10. Козерог

Козероги очень дружелюбны и выдержанны, чем и притягивают к себе людей. Этот знак чувствует себя комфортно в любой компании и при любых обстоятельствах, а также всегда очаровывает всех, с кем встречается. Если Вы познакомите своих друзей с Козерогом, будьте уверены, они обязательно попросят взять его с собой еще раз!

11. Водолей

Водолеи очаровательны тем, насколько они добры и безмерно гуманны. Этот знак неизменно поддержит вас в любых начинаниях, интересах и занятиях, даст мудрый совет и утешит, когда это нужно. Иначе зачем тогда друзья, правильно?

12. Рыбы

Рыбы ярко выделяются тем, что они прекрасные слушатели и советчики. Если у Вас проблемы – друг-Рыбы будет первым, с кем вы захотите этим поделиться. Он выслушает вас, не перебивая и не осуждая, а затем скажет, что думает по этому поводу. И если вдруг вы неправы – даст вам знать без всякого смущения.

Текст: Flytothesky.ru