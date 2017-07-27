«Я превращаю людей в диснеевских отрицательных персонажей с помощью макияжа»

Знакомьтесь, парижанка Одри Ложе – французский визажист и дизайнер мультфильмов. Она мастерски воссоздает образы самых известных диснеевских злодеев. Вы только посмотрите на этих отрицательных персонажей! Сложно представить, что под гримом прячется один и тот же человек.

Антуан Эго («Рататуй»)









Аид («Геркулес»)







Шрам («Король Лев»)





Изма («Куско»)





Джафар («Аладдин»)





Бельведер («Зверополис»)





Текст: Flytothesky.ru