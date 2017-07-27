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«Я превращаю людей в диснеевских отрицательных персонажей с помощью макияжа»
28.07.2017 12:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, парижанка
Антуан Эго («Рататуй»)
Аид («Геркулес»)
Шрам («Король Лев»)
Изма («Куско»)
Джафар («Аладдин»)
Бельведер («Зверополис»)
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Знакомьтесь, парижанка Одри Ложе – французский визажист и дизайнер мультфильмов. Она мастерски воссоздает образы самых известных диснеевских злодеев. Вы только...
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