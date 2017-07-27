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«Я превращаю людей в диснеевских отрицательных персонажей с помощью макияжа»

28.07.2017 12:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, парижанка Одри Ложе – французский визажист и дизайнер мультфильмов. Она мастерски воссоздает образы самых известных диснеевских злодеев. Вы только посмотрите на этих отрицательных персонажей! Сложно представить, что под гримом прячется один и тот же человек.

Антуан Эго («Рататуй»)

«Я превращаю людей в диснеевских отрицательных персонажей с помощью макияжа»

«Я превращаю людей в диснеевских отрицательных персонажей с помощью макияжа»

Аид («Геркулес»)

«Я превращаю людей в диснеевских отрицательных персонажей с помощью макияжа»
«Я превращаю людей в диснеевских отрицательных персонажей с помощью макияжа»

Шрам («Король Лев»)

«Я превращаю людей в диснеевских отрицательных персонажей с помощью макияжа»

Изма («Куско»)

«Я превращаю людей в диснеевских отрицательных персонажей с помощью макияжа»

Джафар («Аладдин»)

«Я превращаю людей в диснеевских отрицательных персонажей с помощью макияжа»

Бельведер («Зверополис»)

«Я превращаю людей в диснеевских отрицательных персонажей с помощью макияжа»

Текст: Flytothesky.ru«Я превращаю людей в диснеевских отрицательных персонажей с помощью макияжа»

 
 
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Знакомьтесь, парижанка Одри Ложе – французский визажист и дизайнер мультфильмов. Она мастерски воссоздает образы самых известных диснеевских злодеев. Вы только...

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