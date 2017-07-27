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А вы бы осмелились выйти из дома, увидев за окном этого монстра?!
28.07.2017 11:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
В тот вечер Лорен Анселл из австралийского города Квинсленд вместе со своим парнем занималась приготовлением ужина, когда нежданный гость сделал их уютное совместное времяпровождение ночью кошмаров.
Хотя они достаточно безопасны для людей, тем не менее пауки-охотники вполне способны покусать, когда их потревожат. Это чудовище фактически держало Лорен и её партнера в заложниках и было очень недовольно, когда они пытались паука сдвинуть. Даже их бедный кот до ужаса боялся движений этого демонического существа. Обречена ли эта горемычная пара навсегда остаться заточенной в стенах собственного жилища по прихоти грозного паукообразного?
После того как борьба достигла кульминационной фазы, бойфренд Лорен попытался жестко придавить восьминогого агрессора стеклянной входной дверью, и раненый противник ретировался. «Мы назвали паука Арагог из Гарри Поттера и чувствовали себя так, словно он вторгся в запретный лес», – рассказала Лорен местным СМИ. Хотя неясно, удрал ли Арагог насовсем или коварно выжидает подходящего момента для атаки, можно с облегчением сказать, что все участники эпической битвы, остались живы.
Австралийская пара мирно готовила ужин, когда в дверях появился незваный гость
Это был гигантский паук-охотник, и он явно не был настроен дружелюбно
Лорен Анселл и ее партнер оказались заблокированными в доме
«Мы назвали паука Арагог из Гарри Поттера…»
Название, безусловно, великолепно подходит пауку – вы только взгляните на его огромные длинные ноги!
А еще вы можете пощекотать себе нервы, посмотрев это видео
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В тот вечер Лорен Анселл из австралийского города Квинсленд вместе со своим парнем занималась приготовлением ужина, когда нежданный гость сделал их уютное...
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