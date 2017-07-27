А вы бы осмелились выйти из дома, увидев за окном этого монстра?!

В тот вечер Лорен Анселл из австралийского города Квинсленд вместе со своим парнем занималась приготовлением ужина, когда нежданный гость сделал их уютное совместное времяпровождение ночью кошмаров. Это был паук-охотник, страшный зверь размерами с большую тарелку, и дружелюбным назвать его было сложно.

Хотя они достаточно безопасны для людей, тем не менее пауки-охотники вполне способны покусать, когда их потревожат. Это чудовище фактически держало Лорен и её партнера в заложниках и было очень недовольно, когда они пытались паука сдвинуть. Даже их бедный кот до ужаса боялся движений этого демонического существа. Обречена ли эта горемычная пара навсегда остаться заточенной в стенах собственного жилища по прихоти грозного паукообразного?

После того как борьба достигла кульминационной фазы, бойфренд Лорен попытался жестко придавить восьминогого агрессора стеклянной входной дверью, и раненый противник ретировался. «Мы назвали паука Арагог из Гарри Поттера и чувствовали себя так, словно он вторгся в запретный лес», – рассказала Лорен местным СМИ. Хотя неясно, удрал ли Арагог насовсем или коварно выжидает подходящего момента для атаки, можно с облегчением сказать, что все участники эпической битвы, остались живы.

Австралийская пара мирно готовила ужин, когда в дверях появился незваный гость





Это был гигантский паук-охотник, и он явно не был настроен дружелюбно





Лорен Анселл и ее партнер оказались заблокированными в доме





«Мы назвали паука Арагог из Гарри Поттера…»





Название, безусловно, великолепно подходит пауку – вы только взгляните на его огромные длинные ноги!

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Текст: Flytothesky.ru