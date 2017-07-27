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Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

28.07.2017 11:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вещи ваших бабушек и дедушек могут таить несметные сокровища и вызвать ностальгическую волну семейных воспоминаний, а еще они могут стать настоящей машиной времени и окном в прошлое. Одна девушка из Мичигана недавно нашла маленький старый сундучок в шкафу своего дедушки и обнаружила в нем целый исторический клад.

Поначалу сундучок показался ничем не примечательным: он плохо закрывался, а сверху в нем лежали старые рваные дипломы о высшем образовании. Девушка довольно быстро сообразила, что верхние ящики сундучка съемные, и она сразу попала в мир прошлого, о котором большинство из нас только мечтает. Бабушки и дедушки умеют делать тайники и прятать там хоть конфеты, хоть старинные вещи!

«Нашла сундучок в дедушкином шкафу. Закрывается неплотно. И достаточно старый»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Открыла сундучок»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Дипломы о высшем образовании брата дедушки, самого дедушки и прадедушки. Это интересно только для моей семьи»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Но что это? Съемные ящики?!»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Волшебный сундучок!»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Итак по порядку. Более поздние явно сохранены дедушкой и бабушкой, а самые старые, вероятно, из коллекции родителей дедушки»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Высадка на Луну – 1969»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Высадка на Луну, плюс новости о Кеннеди»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Принцесса становится королевой – 1952, это о королеве Елизавете II»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Смерть Линкольна. Технически 1865. Это либо репринт, либо репринт с репринта. Дополнительный выпуск в 8:10 утра. Максимальный возраст 1880 г.»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Немного психологии из 1977 года»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Конец Второй мировой войны – 1945»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«1945»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Двухсотлетие Америки – 4 июля 1976»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Смерть Кеннеди»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Конец Второй мировой войны. Газета «Bonus» – она давно уже не выпускается»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Одна из самых старых газет в сундучке – 1891»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Конец Первой мировой войны – 1918»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Смерть Теодора Рузвельта – 1919»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Конец Первой мировой войны»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Эйзенхауэр выбран президентом – 1952»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

«Смерть президента МакКинли – 1901. Странное написание его фамилии»

Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

Текст: Flytothesky.ruДевушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

 
 
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