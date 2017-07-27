Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки

Вещи ваших бабушек и дедушек могут таить несметные сокровища и вызвать ностальгическую волну семейных воспоминаний, а еще они могут стать настоящей машиной времени и окном в прошлое. Одна девушка из Мичигана недавно нашла маленький старый сундучок в шкафу своего дедушки и обнаружила в нем целый исторический клад.

Поначалу сундучок показался ничем не примечательным: он плохо закрывался, а сверху в нем лежали старые рваные дипломы о высшем образовании. Девушка довольно быстро сообразила, что верхние ящики сундучка съемные, и она сразу попала в мир прошлого, о котором большинство из нас только мечтает. Бабушки и дедушки умеют делать тайники и прятать там хоть конфеты, хоть старинные вещи!

«Нашла сундучок в дедушкином шкафу. Закрывается неплотно. И достаточно старый»





«Открыла сундучок»





«Дипломы о высшем образовании брата дедушки, самого дедушки и прадедушки. Это интересно только для моей семьи»





«Но что это? Съемные ящики?!»





«Волшебный сундучок!»





«Итак по порядку. Более поздние явно сохранены дедушкой и бабушкой, а самые старые, вероятно, из коллекции родителей дедушки»





«Высадка на Луну – 1969»









«Высадка на Луну, плюс новости о Кеннеди»





«Принцесса становится королевой – 1952, это о королеве Елизавете II»





«Смерть Линкольна. Технически 1865. Это либо репринт, либо репринт с репринта. Дополнительный выпуск в 8:10 утра. Максимальный возраст 1880 г.»





«Немного психологии из 1977 года»





«Конец Второй мировой войны – 1945»





«1945»





«Двухсотлетие Америки – 4 июля 1976»





«Смерть Кеннеди»





«Конец Второй мировой войны. Газета «Bonus» – она давно уже не выпускается»





«Одна из самых старых газет в сундучке – 1891»





«Конец Первой мировой войны – 1918»





«Смерть Теодора Рузвельта – 1919»





«Конец Первой мировой войны»





«Эйзенхауэр выбран президентом – 1952»





«Смерть президента МакКинли – 1901. Странное написание его фамилии»





Текст: Flytothesky.ru