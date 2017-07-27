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Девушка нашла старый сундучок в шкафу дедушки
28.07.2017 11:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вещи ваших бабушек и дедушек могут таить несметные сокровища и вызвать ностальгическую волну семейных воспоминаний, а еще они могут стать настоящей машиной времени и окном в прошлое. Одна девушка из Мичигана недавно
Поначалу сундучок показался ничем не примечательным: он плохо закрывался, а сверху в нем лежали старые рваные дипломы о высшем образовании. Девушка довольно быстро сообразила, что верхние ящики сундучка съемные, и она сразу попала в мир прошлого, о котором большинство из нас только мечтает. Бабушки и дедушки умеют делать тайники и прятать там хоть конфеты, хоть старинные вещи!
«Нашла сундучок в дедушкином шкафу. Закрывается неплотно. И достаточно старый»
«Открыла сундучок»
«Дипломы о высшем образовании брата дедушки, самого дедушки и прадедушки. Это интересно только для моей семьи»
«Но что это? Съемные ящики?!»
«Волшебный сундучок!»
«Итак по порядку. Более поздние явно сохранены дедушкой и бабушкой, а самые старые, вероятно, из коллекции родителей дедушки»
«Высадка на Луну – 1969»
«Высадка на Луну, плюс новости о Кеннеди»
«Принцесса становится королевой – 1952, это о королеве Елизавете II»
«Смерть Линкольна. Технически 1865. Это либо репринт, либо репринт с репринта. Дополнительный выпуск в 8:10 утра. Максимальный возраст 1880 г.»
«Немного психологии из 1977 года»
«Конец Второй мировой войны – 1945»
«1945»
«Двухсотлетие Америки – 4 июля 1976»
«Смерть Кеннеди»
«Конец Второй мировой войны. Газета «Bonus» – она давно уже не выпускается»
«Одна из самых старых газет в сундучке – 1891»
«Конец Первой мировой войны – 1918»
«Смерть Теодора Рузвельта – 1919»
«Конец Первой мировой войны»
«Эйзенхауэр выбран президентом – 1952»
«Смерть президента МакКинли – 1901. Странное написание его фамилии»
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Вещи ваших бабушек и дедушек могут таить несметные сокровища и вызвать ностальгическую волну семейных воспоминаний, а еще они могут стать настоящей машиной...
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