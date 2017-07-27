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Тест: Насколько вы испорчены или идеальны?
28.07.2017 13:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы ощущаете себя хорошим, отзывчивым и положительно настроенным человеком, который способен на благородство и добрые дела? А ещё, наверняка, вы любите животных, пение птиц и обожаете благотворительность. Ну и как же без того, что вы всегда говорите правду и никогда не обижаете людей ни словом, ни поступком.
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Вы ощущаете себя хорошим, отзывчивым и положительно настроенным человеком, который способен на благородство и добрые дела? А ещё, наверняка, вы любите животных,...
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