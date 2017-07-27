Тест: Насколько вы испорчены или идеальны?

Вы ощущаете себя хорошим, отзывчивым и положительно настроенным человеком, который способен на благородство и добрые дела? А ещё, наверняка, вы любите животных, пение птиц и обожаете благотворительность. Ну и как же без того, что вы всегда говорите правду и никогда не обижаете людей ни словом, ни поступком.

Не лгите нам, ведь мы знаем о вас всё