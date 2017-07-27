Топ-10 лауреатов Нобелевской премии, которые бросили школу

Одной из самых значимых наград, которую человек может получить в своей жизни, является Нобелевская премия. Мы считаем лауреатов людьми с мощным и широким образованием, однако некоторые из них в свое время либо были исключены из школы, либо сами её бросили.

1. Иосиф Бродский





Иосиф Бродский, один из самых известных мировых поэтов, родился в 1940 году в Ленинграде. В 15 лет он бросил среднюю школу и начал работать. Именно в это время он выучил польский и английский и начал писать стихи. Некоторое время Бродский даже был учеником Анны Ахматовой в плане поэзии. В 1972 он переехал в США, где стал профессором Колумбийского университета, а также колледжа Маунт-Холиок. В 1987 году получил Нобелевскую премию по литературе.

2. Артур Хендерсон





Родился в 1863 году в Глазго (Шотландия). После смерти отца его семья нищенствовала, что побудило Артура уйти из школы. Впоследствии он вернулся к учебе, но ненадолго. Знания ему пришлось получать на литейном заводе и из газет. В 1892 году Хендерсон начал свою политическую карьеру, в 1929 году стал министром иностранных дел, а в 1934 получил Нобелевскую премию мира.

3. Леон Жуо





Родился в 1879 года в Париже. Когда его отец потерял работу, а позже ослеп, Леон бросил школу и начал трудиться, чтобы поддержать семью. Он устроился на спичечную фабрику, а затем пошел в армию. Впоследствии стал главой местного профсоюза, а после вице-президентом Международной конфедерации свободных профсоюзов. В 1949 году был выбран президентом Европейского движения и в 1951 году был удостоен Нобелевской премии мира.

4. Гарри Мартинсон





Родился в 1904 году в Ямшоге (Швеция). Он рано остался сиротой и вырос в приюте, из которого сбежал в 16 лет и отправился в море, где провел шесть лет чернорабочим на разных судах. Мартинсон позднее использовал этот опыт во многих своих произведениях. Он был удостоен Нобелевской премии по литературе вместе с Эйвиндом Юнсоном в 1974 году.

5. Джордж Бернард Шоу





Великий драматург родился в 1856 года в Дублине. Протестантскую школу он бросил в 15 лет и отправился работать клерком, одновременно начав писать свои первые работы. Его творения тогда никто не покупал, и 10 лет Шоу вынужден был жить с матерью и сестрой. Он был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1925 году, а 13 лет спустя получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к экранизации его пьесы «Пигмалион».

6. Герберт Браун





Родился в 1912 года в Лондоне, но семья вскоре переехала в Штаты. Школу он бросил после смерти отца, хотя потом все же её закончил и даже поступил в колледж, где занимался химией. Образование он приобретал очень долго и в разных заведениях, но в результате смог получить докторскую степень. Браун был удостоен Нобелевской премии по химии в 1979 году вместе с Георгом Виттигом.

7. Альбер Камю





Камю родился в 1913 года в Алжире. Менее чем через год его отец погиб, и семья жила в очень стесненных условиях. От учебы Камю был вынужден отказаться из-за туберкулеза. Тем не менее, он смог посещать Алжирский университет, изучая там философию. Позднее Камю стал журналистом и завоевал репутацию ведущего литературного деятеля во Франции. Он получил Нобелевскую премию по литературе в возрасте 44 лет в 1957 году.

8. Уильям Фолкнер





Родился в 1897 года в штате Миссисипи. Фолкнеру пришлось уйти из школы, но он посвятил себя чтению и самообразованию. Потом Фолкнер посещал несколько университетских курсов, публикуя стихи в студенческих газетах. Его считают одним из величайших писателей 20 века. В 1949 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе.

9. Жозе Сарамаго





Родился в 1922 году в небольшом португальском городке. Сарамаго бросил школу по причине бедности его родителей, работал слесарем, а позже переводчиком и журналистом. Впервые получил литературное признание в середине 50-х годов после публикации романа «Бальтазар и Блимунда». В 1988 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе.

10. Альберт Эйнштейн





Гений 20 века родился в 1879 года в Германии. Он был посредственным учеником, но проявлял большой интерес к точным наукам и математике. В 15 лет он покинул школу и далее получал образование хаотически и в разных учебных заведениях. После переезда в Берн Эйнштейн получил работу в Патентном бюро и в свободное время занимался научными исследованиями. Он был удостоен Нобелевской премии по физике в 1921 году.

Текст: Flytothesky.ru