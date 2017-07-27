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Мост во Франции, который поднимается на 77 метров, чтобы дать пройти судам
28.07.2017 13:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Возможно, вы видели немало мостов в своей жизни и слышали о самых уникальных и оригинальных из них, но этот, безусловно, отличается от других по всему миру. Жак Шабан-Дельмас – это мост во французском городе Бордо, и он не такой, как все.
Это мост с непривычным вертикальным (лифтовым) подъемом, и он был торжественно открыт в марте 2013 года. На церемонии присутствовали мэр Бордо Ален Юппе и президент Франсуа Олланд. Длина моста 110 м, и у него есть целых четыре полосы для движения. Правда ведь, он нестандартный и очень инновационный? Видимо, эра мостов разводных уже потихоньку уходит в прошлое.
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Возможно, вы видели немало мостов в своей жизни и слышали о самых уникальных и оригинальных из них, но этот, безусловно, отличается от других по всему миру. Жак...
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