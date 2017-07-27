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Помогите этим точкам «связаться» друг с другом

28.07.2017 17:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Посмотрите на эту картинку. На первый взгляд, это что-то непонятное — просто 13 чёрных точек на белом фоне. Но, как и в любой другой головоломке, здесь есть условие. И заключается оно вот в чём: вам необходимо «взять за ручки», т.е. соединить эти точки одной ломаной линией, состоящей из пяти отрезков. Проводить никакую линию дважды нельзя.

Попробуйте справиться с этой графической головоломкой!Помогите этим точкам «связаться» друг с другом

Помогите этим точкам «связаться» друг с другом

 
 
 
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Посмотрите на эту картинку. На первый взгляд, это что-то непонятное — просто 13 чёрных точек на белом фоне. Но, как и в любой другой головоломке, здесь есть условие....

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