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Помогите этим точкам «связаться» друг с другом
28.07.2017 17:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Посмотрите на эту картинку. На первый взгляд, это что-то непонятное — просто 13 чёрных точек на белом фоне. Но, как и в любой другой головоломке, здесь есть условие. И заключается оно вот в чём: вам необходимо «взять за ручки», т.е. соединить эти точки одной ломаной линией, состоящей из пяти отрезков. Проводить никакую линию дважды нельзя.
Попробуйте справиться с этой графической головоломкой!
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Посмотрите на эту картинку. На первый взгляд, это что-то непонятное — просто 13 чёрных точек на белом фоне. Но, как и в любой другой головоломке, здесь есть условие....
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