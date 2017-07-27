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Этот пожилой человек угощал мороженым свою жену в жаркий день
28.07.2017 17:02 — Калейдоскоп | Flytothesky
Пастор Брент Келли из Франклина (Теннесси) стал свидетелем самой настоящей любви в неожиданном месте – на автостоянке. Келли покупал свои детям мороженое в жаркий день, когда заметил нечто очень трогательное в соседней машине: пожилой мужчина кормил с ложечки мороженым свою спутницу, сидящую на пассажирском сиденье.
Келли
«Сегодня мы ездили в бассейн с детьми и на обратном пути остановились, чтобы охладиться мороженым. Когда я раздал его детям, я заметил рядом пожилого человека: он сидел у двери машины и кормил мороженым свою жену. На вид ей, скорее всего, уже за 80 лет. Он набросил на нее полотенце и угощал свою любимую, ведь снаружи было почти 37 градусов. Восхитительное проявление настоящей любви».
Постом Келли поделились более 320 тысяч раз с момента его публикации, и тысячи комментаторов выразили свое восхищение очаровательной парой.
«Здорово! – написал один комментатор. – Джентльмен всегда остается джентльменом».
А другой добавил: «Если бы на свете было больше такой любви, и люди перестали бы стараться использовать друг друга, этот мир стал бы лучше».
Кстати, это даже не первый раз, когда пара была замечена на одной и той же автостоянке. Фотографии от интернет-пользователей, показывающие, как муж кормит свою жену,
Наверное, они слишком милы и трогательны для этого мира.
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Пастор Брент Келли из Франклина (Теннесси) стал свидетелем самой настоящей любви в неожиданном месте – на автостоянке. Келли покупал свои детям мороженое в жаркий...
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