Этот мужчина ненавидит пробки в час пик, поэтому он плавает каждый день на работу

Этого мужчину зовут Бенджамин Дэвид, и он нашел способ избежать городского дыма, шума, нервного состояния и сумасшедших пробок в часы пик.





Каждый день он кладет все свои вещи в водонепроницаемую сумку и прыгает в реку Изар в Мюнхене. Точно таким же образом он возвращается вечером домой. Каждый день он проплывает 2,4 км туда и обратно.

Ах да, рабочий ноутбук у него тоже с собой в сумке.

Дэвид говорит, что когда холодно, он надевает гидрокостюм, а когда тепло, то он в плавках, и он не видит в этом никаких проблем, кроме людей, смеющихся над ним с берега.

Теперь они смеются над ним еще и онлайн:

«Надеюсь, у него есть душ на работе, вода в реке грязная»

«Этот парень, вероятно, ужасно пахнет. Не завидую тем, кто сидит рядом с ним в офисе»

This guy probably smells worse than farts by 3 o'clock if he doesn't have a shower. I pray for whoever sits next to him. #NationalInternDay — AF (@DarfKnightRises) July 27, 2017

«Я бы предпочел велосипед. Я уверен, что вода грязная, а потом ему приходится работать мокрым и вонючим. Это сумасшествие не для меня»

I would get a bike instead. I'm sure water is dirty then going to work wet probably smelly don't think so. That's crazy to me. — Nancy Campos (@chrystalgreen55) July 27, 2017

«Удачи холодной зимой»

Hah good luck in winter pic.twitter.com/pHwVaLw5tH — Satan's best friend (@best_satan) July 27, 2017

Откуда у людей столько негатива? Если бы Бенджамин источал после плавания неприятные запахи, ему, вероятно, разрешили бы работать на дому.

Текст: Flytothesky.ru