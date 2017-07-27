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Этот мужчина ненавидит пробки в час пик, поэтому он плавает каждый день на работу
28.07.2017 16:48 — Калейдоскоп | Flytothesky
Этого мужчину зовут Бенджамин Дэвид, и он нашел способ избежать городского дыма, шума, нервного состояния и сумасшедших пробок в часы пик.
Каждый день он кладет все свои вещи в водонепроницаемую сумку и прыгает в реку Изар в Мюнхене. Точно таким же образом он возвращается вечером домой. Каждый день он проплывает 2,4 км туда и обратно.
Ах да, рабочий ноутбук у него тоже с собой в сумке.
Дэвид говорит, что когда холодно, он надевает гидрокостюм, а когда тепло, то он в плавках, и он не видит в этом никаких проблем, кроме людей, смеющихся над ним с берега.
Теперь они смеются над ним еще и онлайн:
«Надеюсь, у него есть душ на работе, вода в реке грязная»
«Этот парень, вероятно, ужасно пахнет. Не завидую тем, кто сидит рядом с ним в офисе»
«Я бы предпочел велосипед. Я уверен, что вода грязная, а потом ему приходится работать мокрым и вонючим. Это сумасшествие не для меня»
«Удачи холодной зимой»
Откуда у людей столько негатива? Если бы Бенджамин источал после плавания неприятные запахи, ему, вероятно, разрешили бы работать на дому.
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Этого мужчину зовут Бенджамин Дэвид, и он нашел способ избежать городского дыма, шума, нервного состояния и сумасшедших пробок в часы пик. Каждый день он кладет все...
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