ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Этот мужчина ненавидит пробки в час пик, поэтому он плавает каждый день на работу

28.07.2017 16:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Этого мужчину зовут Бенджамин Дэвид, и он нашел способ избежать городского дыма, шума, нервного состояния и сумасшедших пробок в часы пик.

Этот мужчина ненавидит пробки в час пик, поэтому он плавает каждый день на работу

Каждый день он кладет все свои вещи в водонепроницаемую сумку и прыгает в реку Изар в Мюнхене. Точно таким же образом он возвращается вечером домой. Каждый день он проплывает 2,4 км туда и обратно.

Ах да, рабочий ноутбук у него тоже с собой в сумке.

Дэвид говорит, что когда холодно, он надевает гидрокостюм, а когда тепло, то он в плавках, и он не видит в этом никаких проблем, кроме людей, смеющихся над ним с берега.

Теперь они смеются над ним еще и онлайн:

«Надеюсь, у него есть душ на работе, вода в реке грязная»

«Этот парень, вероятно, ужасно пахнет. Не завидую тем, кто сидит рядом с ним в офисе»

«Я бы предпочел велосипед. Я уверен, что вода грязная, а потом ему приходится работать мокрым и вонючим. Это сумасшествие не для меня»

«Удачи холодной зимой»

Откуда у людей столько негатива? Если бы Бенджамин источал после плавания неприятные запахи, ему, вероятно, разрешили бы работать на дому.Этот мужчина ненавидит пробки в час пик, поэтому он плавает каждый день на работу

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этого мужчину зовут Бенджамин Дэвид, и он нашел способ избежать городского дыма, шума, нервного состояния и сумасшедших пробок в часы пик. Каждый день он кладет все...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Тест: Насколько вы испорчены или идеальны?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика