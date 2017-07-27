Невероятно правдивое стихотворение о мужчинах, которое стоит прочитать каждой женщине





Женщины порой забывают о том, что без мужчин жизнь стала бы слишком сложной, жестокой и скучной. Женская половина человечества привыкла к тому, что мужчина — это, в первую очередь, настоящие поступки, сила, героизм и непоколебимость. Поэтому девушки так стремительно ищут себе эталон и совершенство.

Да, мужчины не идеальны. Но мнение о том, что все они любят футбол, диван и ненавидят магазины — это всего лишь стереотип. Так же, как и девушки, представители сильного пола способны на искренние чувства, внимательность и заботу, более того, они этого действительно заслуживают.