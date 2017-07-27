Как выглядит школьная форма в разных странах

Униформа создает чувство общности в стенах школы, но она очень различается в странах по всему миру. Где-то школьная форма тесно связана с местной культурой, а в других учебных заведениях придерживаются различных вариантов плиссированных юбок, строгих брюк и рубашек на пуговицах.

1. Великобритания





Ученики в шляпках, которые являются частью школьной формы, позируют для групповой фотографии возле лондонского музея Виктории и Альберта.

2. Сомали





Сомалийские ученицы идут на занятия в начальную и среднюю школу Бустаале в Могадишо.

3. Индия





Юные монахи в своей школе при монастыре Тиксей (Ладакх).

4. ЮАР





Дети из христианской школы Рейнбоу-Хилл собираются спеть поздравления бывшему южноафриканскому президенту Нельсону Манделе возле его дома в Хоутоне (2013) в 2013 году.

5. Сьерра-Леоне





18-летняя Кадидиату Сварей (слева) и ее подруга Мабинти Бангура (15 лет) прибыли на занятия в частную школу в столице Макени.

6. Непал





Девочка в школьной форме играет на площади Башантапур Дурбар в Катманду.

7. Южная Корея





Учащиеся старшей школы приветствуют выпускников перед вступительным экзаменом в колледж.

8. Камбоджа





Ученики с букетиками искусственных цветов и камбоджийскими галстуками-флагами во время празднования 62-й годовщины независимости страны от Франции (2015).

9. Индонезия





Старшеклассники делают надписи на форме, чтобы отметить окончание четырехдневных государственных экзаменов в городе Медан.

10. Китай





Школьники из города Шэньчжэнь ждут посадки на школьный автобус после окончания уроков в Гонконге. Потом они пересекают границу и едут обратно на материковый Китай.

11. Япония





Ученицы начальной школы идут домой после окончания всех уроков.

12. Бутан





Ученики начальной школы Джигме Лосел играют во время перемены (город Тхимпху).

13. США





Волонтер Дик Драйден (слева) ищет школьные брюки в магазине (Сан-Хосе, штат Калифорния). Каждый год здесь проводится мероприятие ChildSpree, после которого 100 детям из нуждающихся семей выделяют по 100 долларов, чтобы купить новую одежду в рамках подготовки к предстоящему учебному году.

Текст: Flytothesky.ru