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Как выглядит школьная форма в разных странах

28.07.2017 18:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Униформа создает чувство общности в стенах школы, но она очень различается в странах по всему миру. Где-то школьная форма тесно связана с местной культурой, а в других учебных заведениях придерживаются различных вариантов плиссированных юбок, строгих брюк и рубашек на пуговицах.

1. Великобритания

Как выглядит школьная форма в разных странах

Ученики в шляпках, которые являются частью школьной формы, позируют для групповой фотографии возле лондонского музея Виктории и Альберта.

2. Сомали

Как выглядит школьная форма в разных странах

Сомалийские ученицы идут на занятия в начальную и среднюю школу Бустаале в Могадишо.

3. Индия

Как выглядит школьная форма в разных странах

Юные монахи в своей школе при монастыре Тиксей (Ладакх).

4. ЮАР

Как выглядит школьная форма в разных странах

Дети из христианской школы Рейнбоу-Хилл собираются спеть поздравления бывшему южноафриканскому президенту Нельсону Манделе возле его дома в Хоутоне (2013) в 2013 году.

5. Сьерра-Леоне

Как выглядит школьная форма в разных странах

18-летняя Кадидиату Сварей (слева) и ее подруга Мабинти Бангура (15 лет) прибыли на занятия в частную школу в столице Макени.

6. Непал

Как выглядит школьная форма в разных странах

Девочка в школьной форме играет на площади Башантапур Дурбар в Катманду.

7. Южная Корея

Как выглядит школьная форма в разных странах

Учащиеся старшей школы приветствуют выпускников перед вступительным экзаменом в колледж.

8. Камбоджа

Как выглядит школьная форма в разных странах

Ученики с букетиками искусственных цветов и камбоджийскими галстуками-флагами во время празднования 62-й годовщины независимости страны от Франции (2015).

9. Индонезия

Как выглядит школьная форма в разных странах

Старшеклассники делают надписи на форме, чтобы отметить окончание четырехдневных государственных экзаменов в городе Медан.

10. Китай

Как выглядит школьная форма в разных странах

Школьники из города Шэньчжэнь ждут посадки на школьный автобус после окончания уроков в Гонконге. Потом они пересекают границу и едут обратно на материковый Китай.

11. Япония

Как выглядит школьная форма в разных странах

Ученицы начальной школы идут домой после окончания всех уроков.

12. Бутан

Как выглядит школьная форма в разных странах

Ученики начальной школы Джигме Лосел играют во время перемены (город Тхимпху).

13. США

Как выглядит школьная форма в разных странах

Волонтер Дик Драйден (слева) ищет школьные брюки в магазине (Сан-Хосе, штат Калифорния). Каждый год здесь проводится мероприятие ChildSpree, после которого 100 детям из нуждающихся семей выделяют по 100 долларов, чтобы купить новую одежду в рамках подготовки к предстоящему учебному году.Как выглядит школьная форма в разных странах

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Униформа создает чувство общности в стенах школы, но она очень различается в странах по всему миру. Где-то школьная форма тесно связана с местной культурой, а в...

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