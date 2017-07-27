Как понять, что вами манипулируют, и умело бороться с этим

Каждый человек, существуя в современном обществе, неизбежно сталкивается с явлением манипуляции. Коммуникация с другими людьми, общение с родственниками, врачами, учителями, чиновниками неуклонно приводит к тому, что вас попытаются направить на «путь истинный», а именно развернуть любую ситуацию в пользу лица, с которым вы будете общаться.





Манипулирование может происходить так, что вы даже этого не заметите. В этой статье мы обсудим:

• Виды манипулирования;

• Какой вред манипулирование несет человеку;

• Как избавиться от манипулирования и добиться нужного результата в общении.

Какие виды манипулирования существуют?

Ни один психолог не назовет вам точных разновидностей. Если же вы откроете любую мотивирующую книгу, которая пообещает вам одержать победу в любых переговорах, то вы неизбежно снова столкнетесь с манипулированием вашим сознанием, ведь, как известно, авторы большинства мотивирующих книг имеют единственную цель, которая состоит в заработке от продажи книги. И вот вашим сознанием снова манипулируют.

Мы будем рассматривать 2 вида манипулирования сознанием:

• Агрессивный (он же прямой);

• Пассивный (он же мягкий).

Агрессивное манипулирование предусматривает напористое подведение оппонента к желаемому результату. Нагляднее всего данный вид показывает поведение недобросовестных чиновников, которые могут требовать от вас несуществующих справок, придираться к поданным документам и так далее. В данном случае ваш оппонент пытается прямо и агрессивно, зачастую нарушая закон, выстроить линию ваших контактов так, чтобы выйти из нее в выигрыше. Другим примером может послужить наглый коллега, который перекидывает свои обязанности на вас или непорядочный начальник, который настоятельно требует, чтобы вы готовили ему чай по утрам. При прямом манипулировании даже обыватель может видеть четкую цель, которую преследует оппонент.

Мягкое манипулирование свойственно чаще родственникам. Данный поведенческий фактор кажется необоснованным и может показаться, что его цель просто поиздеваться над своим ближним.

Рассмотрим пример. Вы находитесь в семейном кругу, где все радуются и веселятся в связи с каким-либо торжеством. И тут один из родственников начинает громко жаловаться на состояние здоровья, уровень жизни и так далее. И какова же цель такого поведения? Все очень просто, человек ведет себя так лишь с одним желанием — манипулировать людьми, которые дорожат данным человеком.

Конечно, не стоит во всем искать заговор и бороться с больным человеком, ведь бывают случаи, когда человек нуждается в поддержке, но случай из нашего примера в 90 случаях из 100 окажется обычным манипулированием.

Почему манипулирование вашим сознанием вредно для вас?

Все очень просто. Во-первых, вы начинаете терять свое «Я». Ваши желания, ваше мнение, ваше стремление, уходит на второй план. Вместо достижения своих целей, вы начинаете стремительно бороться за выполнение желаний другого человека, начинаете отстаивать его интересы, жертвуя своими.

Во-вторых, манипулирование раздражает, что вредит нервной системе. А еще больше раздражает, что вы не понимаете, что вами манипулируют. Представьте себе добрую свекровь. Она любит вас, вашего мужа и ваших детей. Но однажды она влезает в ваш разговор с мужем, указывая вам на то, что жена должна быть смиренной, ведь вы ходите в храм по воскресеньям и обижаться вообще грех. Это самое настоящее мягкое манипулирование вашим сознанием.

Итогом ее участия будут следующие результаты:

• вопрос, который привел к конфликту с вашим супругом не решен;

• вы остались не удовлетворены и пребываете в раздражении.

Вышеизложенные обстоятельства явно демонстрируют нам, что манипулирования своим сознанием надо избегать.

Как бороться с манипулятором?

Чтобы умело избегать манипулирования вашим сознанием, вам следует пройти всего несколько шагов и использовать способ борьбы, который подойдем вам больше.

• Осознайте, что вами манипулируют.

• Придите к решению, готовы вы бороться с манипулятором или нет.

• Проговорите возможный диалог в сознании и научитесь говорить нет хотя бы в разговоре с собой.

• Агрессивное манипулирование можно пресечь, игнорируя требования манипулятора. Если же данный метод вам не подходит, то рекомендуется использовать метод многократного повторения отказа, в котором вам необходимо разъяснить свою позицию.

• С мягким манипулированием бороться сложнее, так как оно исходит от близких нам людей. Для борьбы с ним идеально подойдет метод прямых вопросов. На фразу свекрови о том, какая она вся больная, необходимо ответить вопросом о том, обращалась ли она к врачу. Если да, то спросите о том каковы результаты анализов. Если плохие, то спросите хуже ли анализы, чем были месяц назад. И так далее. Манипулятор быстро ретируется.

Текст: Flytothesky.ru