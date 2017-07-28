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25 самых высоких плотин в мире

29.07.2017 12:20 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Человек издавна пытался строить плотины по многим причинам: для предотвращения наводнений, для водоснабжения или выработки электроэнергии. Несколько тысяч лет назад на Ближнем Востоке люди начинали выстраивать небольшие плотинные «стеночки», а сегодня дамбы – это огромнейшие и мощнейшие сооружения, которые выполняют целый ряд задач, а для их построения требуются годы. Как же выглядят нынешние 25 самых высоких плотин в мире?

1. Токтогульское водохранилище

25 самых высоких плотин в мире

Эта плотина одновременно и ГЭС, и источник орошения. Она расположена на реке Нарын в Джалал-абадской области Кыргызстана. Высота 215 метров.

2. ГЭС Лунтань

25 самых высоких плотин в мире

ГЭС Лунтань – компактная бетонная плотина на реке Хоншуйхэ в Китае. Её высота 216,5 метров.

3. Плотина Глен-Каньон

25 самых высоких плотин в мире

Глен-Каньон – это весьма живописный ряд ущелий, которые нынче используются под водохранилища. Благодаря плотине Глен-Каньон появилось второе по величине искусственное озеро в США.

4. Плотина Дворшак

25 самых высоких плотин в мире

Дамба Дворшак (219 м) является третьей по высоте плотиной в Соединенных Штатах и самой высокой строго вертикальной бетонной плотиной в Западном полушарии.

5. Плотина Контра, Швейцария

25 самых высоких плотин в мире

Эта плотина (фактически ГЭС) также известна под названиями дамба Верзаска или дамба Локарно. Сама же Контра – это арочная плотина над швейцарской рекой Верзаска.

6. Плотина Гувера, Аризона

25 самых высоких плотин в мире

Когда-то её называли плотиной Боулдера. Нынче же плотина Гувера – это бетонное рукотворное чудо архитектуры, расположенное в Черном каньоне реки Колорадо на границе между штатами Аризона и Невада.

7. Плотина Луззоне, Швейцария

25 самых высоких плотин в мире

Высота этой плотины составляет 225 метров, а ещё она известна своим самым высоким в мире искусственным скалодромом, расположенным на одной из её сторон.

8. Плотина Бхакра, Индия

25 самых высоких плотин в мире

Эта бетонная гравитационная плотина на реке Сатледж находится недалеко от границы между штатами Пенджаб и Химачал-Прадеш на севере Индии.

9. Плотина Карун-4, Иран

25 самых высоких плотин в мире

Иранцы выстроили очень мощную арочную плотину на реке Карун, задачей которой является электроснабжение и борьба с наводнениями.

10. Плотина Шуйбуйя, Китай

25 самых высоких плотин в мире

Она работает не только как ГЭС, но и как сооружение для предотвращения наводнений, также её используют для навигации, туризма и рыболовства. Её высота 233 метров.

11. Чиркейская ГЭС, Россия

25 самых высоких плотин в мире

Эта плотина выстроена на реке Сулак. Она является самой высокой российской арочной плотиной (232,5 м).

12. Плотина Эль Кахон, Гондурас

25 самых высоких плотин в мире

Эль Кахон – это ГЭС на западе Гондураса. Официальное название данного сооружения звучит как Центральная гидроэлектростанция имени Франциско Моразана.

13. Плотина Оровилль, Калифорния, США

25 самых высоких плотин в мире

Данная земляная насыпная дамба (230 м) расположена на реке Физер в Калифорнии. Она является самой высокой в США.

14. Плотина Эртан, Китай

25 самых высоких плотин в мире

Арочная плотина Эртан (240 м) расположена на реке Ялонг, притоке Янцзы (провинция Сычуань, юго-запад Китая).

15. Саяно-Шушенская ГЭС, Россия

25 самых высоких плотин в мире

Плотина выстроена на реке Енисей возле российского города Саяногорска. Это крупнейшая ГЭС в России и шестая по величине ГЭС в мире.

16. Плотина Мика, Канада

25 самых высоких плотин в мире

Находится эта плотина высотой в 243 метра на реке Колумбия. Географически это в 135 км к северу от канадского города Ревелстоук.

17. Плотина Деринер, Турция

25 самых высоких плотин в мире

Данное сооружение названо в честь инженера-исследователя Ибрагима Деринера. Плотина находится на реке Чорох в 5 км восточнее от турецкого города Артвин.

18. Плотина Лаксива, Китай

25 самых высоких плотин в мире

Арочная плотина Лаксива (250 м) расположена на реке Хуaнхэ в провинции Цинхай (северо-запад Китая).

19. Плотина Мовуазен, Швейцария

25 самых высоких плотин в мире

Плотина Мовуазен живописно смотрится на фоне горы Мон Блан де Шейлон. Кстати, благодаря этой плотине в швейцарских Альпах появилось озеро Мовуазен.

20. Плотина Тери, Индия

25 самых высоких плотин в мире

Каменно-насыпная плотина многофункционального использования (261 м) выстроена на реке Бхагирати неподалеку от города Тери, индийский штат Уттаракханд.

21. Плотина Вайонт, Италия

25 самых высоких плотин в мире

Расположена к северу от Венеции и нынче не используется. В 1963 году авария на плотине привела к гибели 2 тысяч человек.

22. ГЭС Ингури, Грузия

25 самых высоких плотин в мире

ГЭС находится на реке Ингури в Грузии. Она является второй по высоте бетонной арочной плотиной в мире.

23. Плотина Гранд Диксенс, Швейцария

25 самых высоких плотин в мире

Эта гравитационная бетонная плотина (285 м) на реке Диксенс в Швейцарии является самой высокой в мире.

24. Плотина (ГЭС) Сяовань, Китай

25 самых высоких плотин в мире

Основное предназначение арочной плотины Сяовань на реке Меконг в Китае – это выработка электроэнергии.

25. Плотина (ГЭС) Нурек, Таджикистан

25 самых высоких плотин в мире

Нурек – самая высокая в мире земляная насыпная плотина, выстроенная на реке Вахш в Таджикистане. Её высота составляет 300 метров.25 самых высоких плотин в мире

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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