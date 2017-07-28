Человек издавна пытался строить плотины по многим причинам: для предотвращения наводнений, для водоснабжения или выработки электроэнергии. Несколько тысяч лет назад на Ближнем Востоке люди начинали выстраивать небольшие плотинные «стеночки», а сегодня дамбы – это огромнейшие и мощнейшие сооружения, которые выполняют целый ряд задач, а для их построения требуются годы. Как же выглядят нынешние 25 самых высоких плотин в мире?

1. Токтогульское водохранилище





Эта плотина одновременно и ГЭС, и источник орошения. Она расположена на реке Нарын в Джалал-абадской области Кыргызстана. Высота 215 метров.

2. ГЭС Лунтань





ГЭС Лунтань – компактная бетонная плотина на реке Хоншуйхэ в Китае. Её высота 216,5 метров.

3. Плотина Глен-Каньон





Глен-Каньон – это весьма живописный ряд ущелий, которые нынче используются под водохранилища. Благодаря плотине Глен-Каньон появилось второе по величине искусственное озеро в США.

4. Плотина Дворшак





Дамба Дворшак (219 м) является третьей по высоте плотиной в Соединенных Штатах и самой высокой строго вертикальной бетонной плотиной в Западном полушарии.

5. Плотина Контра, Швейцария





Эта плотина (фактически ГЭС) также известна под названиями дамба Верзаска или дамба Локарно. Сама же Контра – это арочная плотина над швейцарской рекой Верзаска.

6. Плотина Гувера, Аризона





Когда-то её называли плотиной Боулдера. Нынче же плотина Гувера – это бетонное рукотворное чудо архитектуры, расположенное в Черном каньоне реки Колорадо на границе между штатами Аризона и Невада.

7. Плотина Луззоне, Швейцария





Высота этой плотины составляет 225 метров, а ещё она известна своим самым высоким в мире искусственным скалодромом, расположенным на одной из её сторон.

8. Плотина Бхакра, Индия





Эта бетонная гравитационная плотина на реке Сатледж находится недалеко от границы между штатами Пенджаб и Химачал-Прадеш на севере Индии.

9. Плотина Карун-4, Иран





Иранцы выстроили очень мощную арочную плотину на реке Карун, задачей которой является электроснабжение и борьба с наводнениями.

10. Плотина Шуйбуйя, Китай





Она работает не только как ГЭС, но и как сооружение для предотвращения наводнений, также её используют для навигации, туризма и рыболовства. Её высота 233 метров.

11. Чиркейская ГЭС, Россия





Эта плотина выстроена на реке Сулак. Она является самой высокой российской арочной плотиной (232,5 м).

12. Плотина Эль Кахон, Гондурас





Эль Кахон – это ГЭС на западе Гондураса. Официальное название данного сооружения звучит как Центральная гидроэлектростанция имени Франциско Моразана.

13. Плотина Оровилль, Калифорния, США





Данная земляная насыпная дамба (230 м) расположена на реке Физер в Калифорнии. Она является самой высокой в США.

14. Плотина Эртан, Китай





Арочная плотина Эртан (240 м) расположена на реке Ялонг, притоке Янцзы (провинция Сычуань, юго-запад Китая).

15. Саяно-Шушенская ГЭС, Россия





Плотина выстроена на реке Енисей возле российского города Саяногорска. Это крупнейшая ГЭС в России и шестая по величине ГЭС в мире.

16. Плотина Мика, Канада





Находится эта плотина высотой в 243 метра на реке Колумбия. Географически это в 135 км к северу от канадского города Ревелстоук.

17. Плотина Деринер, Турция





Данное сооружение названо в честь инженера-исследователя Ибрагима Деринера. Плотина находится на реке Чорох в 5 км восточнее от турецкого города Артвин.

18. Плотина Лаксива, Китай





Арочная плотина Лаксива (250 м) расположена на реке Хуaнхэ в провинции Цинхай (северо-запад Китая).

19. Плотина Мовуазен, Швейцария





Плотина Мовуазен живописно смотрится на фоне горы Мон Блан де Шейлон. Кстати, благодаря этой плотине в швейцарских Альпах появилось озеро Мовуазен.

20. Плотина Тери, Индия





Каменно-насыпная плотина многофункционального использования (261 м) выстроена на реке Бхагирати неподалеку от города Тери, индийский штат Уттаракханд.

21. Плотина Вайонт, Италия





Расположена к северу от Венеции и нынче не используется. В 1963 году авария на плотине привела к гибели 2 тысяч человек.

22. ГЭС Ингури, Грузия





ГЭС находится на реке Ингури в Грузии. Она является второй по высоте бетонной арочной плотиной в мире.

23. Плотина Гранд Диксенс, Швейцария





Эта гравитационная бетонная плотина (285 м) на реке Диксенс в Швейцарии является самой высокой в мире.

24. Плотина (ГЭС) Сяовань, Китай





Основное предназначение арочной плотины Сяовань на реке Меконг в Китае – это выработка электроэнергии.

25. Плотина (ГЭС) Нурек, Таджикистан





Нурек – самая высокая в мире земляная насыпная плотина, выстроенная на реке Вахш в Таджикистане. Её высота составляет 300 метров.

Текст: Flytothesky.ru