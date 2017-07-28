Тест: Внушаете ли вы страх?

Наше общество состоит из огромного разнообразия темпераментов и характеров, при этом мы все пытаемся взаимодействовать друг с другом в мире, принимая достоинства и недостатки друг друга. Более сильные личности, обладающие внутренним стержнем и уверенностью в себе всегда неосознанно подавляют спокойных и безынициативных людей. Они по натуре ведущие, лидеры. Они способны влиять на окружающих и вселять в них какой-то непреодолимый страх.

А кем считаете себя вы? Чувствуете ли вы за собой такую силу? Проверьте!