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Тест: Внушаете ли вы страх?

29.07.2017 14:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наше общество состоит из огромного разнообразия темпераментов и характеров, при этом мы все пытаемся взаимодействовать друг с другом в мире, принимая достоинства и недостатки друг друга. Более сильные личности, обладающие внутренним стержнем и уверенностью в себе всегда неосознанно подавляют спокойных и безынициативных людей. Они по натуре ведущие, лидеры. Они способны влиять на окружающих и вселять в них какой-то непреодолимый страх.

А кем считаете себя вы? Чувствуете ли вы за собой такую силу? Проверьте!Тест: Внушаете ли вы страх?

 
 
 
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Наше общество состоит из огромного разнообразия темпераментов и характеров, при этом мы все пытаемся взаимодействовать друг с другом в мире, принимая достоинства...

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