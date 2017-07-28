Самые удивительные вещи, найденные во льду

Мир полон скрытых секретов, и оказывается, есть еще такие места, где удивительные и странные вещи полностью похоронены и спрятаны во льдах, но благодаря глобальному потеплению мы их постепенно обнаруживаем.

1. Горный хребет высотой в 3 км





Под ледяными равнинами, которые покрывают большую часть Антарктиды, находится самый настоящий горный хребет. Ученые знают о горах Гамбурцева уже около полувека, но только недавно современные технологии позволили им заглянуть под лед и увидеть горы протяженностью в 1200 км с пиками высотой до 3 км. Исследователи говорят, что хребет немного похож на Альпы, а еще там обнаружены магнитные аномалии, которые предполагают, что возраст гор может составлять около 1 млрд. лет.

2. Озеро возрастом в 25 млн. лет, содержащее жизнь

В 2012 году ученые пробурили 3 км льда и наткнулись на озеро Восток, скрытое глубоко подо льдами Антарктиды, и это самое крупное подледное озеро континента. Исследователи, взявшие из него образцы, обнаружили там очень странные формы жизни. Это были бактерии, совершенно непохожие на все известные нам бактерии, а какие-то таинственные и чужеродно-экзотические виды.

3. Миллионы кузнечиков





Нет ничего более впечатляющего, чем первозданная красота ледника. Один из таких существует в штате Монтана, неподалеку от города Кук-Сити, и называется Ледник Кузнечиков. Да, он наполнен миллионами вмерзших в него кузнечиков. Анализ насекомых подтвердил, что они принадлежали к виду, вымершему около 200 лет назад. Ледник Кузнечиков – это не единственное такое место в горах Беартут, рядом с ним, например, находится еще и ледник с замороженной саранчой.

4. Поле битвы времен Первой мировой войны

Начиная с 1990-х годов глобальное потепление подтопило ледники возле итальянского города Пейо на севере страны – и изо льда появились любовные письма, дневники и, наконец, тела солдат, погибших во время Первой мировой войны. По мере таяния обнаруживается все больше тел. В 2004 году местный горный гид обнаружил трех габсбургских солдат на склоне. А исследователи даже нашли целый склад с боеприпасами, стальными касками и одеждой.

5. Кладбище рыбоящеров

В чилийском леднике обнаружилось огромное кладбище ранней меловой эпохи. Группа исследователей направилась в Национальный парк Торрес-дель-Пайне и нашла 46 целых образцов существ, в которых они признали ихтиозавров, а по-простому – рыбоящеров. Останкам около 100-150 млн. лет, и у них сохранились мягкие ткани и эмбрионы. Рыбоящер – зверушка не мелкая, самый крупный скелет был около 5 метров.

6. Олений труп, инфицированный сибирской язвой





В 2016 году глобальное потепление в Западной Сибири вытолкнуло на поверхность оленью тушу. Тело было заражено сибирской язвой, и ученые полагают, что не только олени стали жертвами инфекции, они затем заразили почти 15 тысяч местных оленеводов-кочевников. И это еще одна из очень серьезных опасностей таяния ледников, чреватая распространением смертельных болезней.

7. Одна рыба, поедающая другую

Одни открытия меняют историю, а другие имеют огромную научную ценность. Эта находка в штате Индиана, несомненно, не является подделкой. Два брата ловили рыбу на озере Ваваси и увидели во льду то, что выглядело как щука, с аппетитом поедающая окуня. Парочка когда-то просто замерзла на месте, а братья-рыбаки сделали и разместили видео о том, как они вырезали эту странную композицию изо льда.

8. Туника из железного века





В 2015 году, в связи с таянием ледников в Норвегии, археологи нашли вещи, потерянные людьми железного века. Всего горы округа Опланн выдали более 2000 артефактов, поскольку они когда-то были торговыми путями для наших предков. Там уже находили стрелы и подковы. В 2011 году были «подобраны» старые рукавицы. А совсем недавно отыскалась и хорошо сохранившаяся туника, ориентировочно датируемая 230-390 гг. н.э. Стильная вещица оказалась стеганой и утепленной; кроме того, она была еще и запачкана конским навозом.

9. Ожившие семена возрастом в 32 тысячи лет

Команда российских исследователей обнаружила древнюю беличью «заначку» на берегу реки Колыма. Семена находились на глубине в 37 м, а по возрасту им было около 32 тысяч лет. Тем не менее, ученым удалось восстановить жизнеспособную растительную ткань внутри семян. Семена проросли и выросли в цветы, которые произвели новый урожай семян.

10. Самое настоящее сокровище





В 2013 году один альпинист пришел к французским полицейским и отдал им небольшой ящик, где было около сотни драгоценных камней, включая изумруды, сапфиры и рубины, стоимостью около 300 тыс. долларов. Альпинист обнаружил их на горе Монблан, и ящик оказался с самолета Air India, разбившегося в горах в январе 1966 года и унесшего жизни 117 пассажиров. Поиски законного владельца пока не увенчались успехом – по крайней мере, минимум две разные семьи утверждают, что ящик принадлежит им.

Текст: Flytothesky.ru