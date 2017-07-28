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Посещение этих пляжей может стоить вам жизни

29.07.2017 13:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Что вы представляете, когда слышите слово пляж? У многих он ассоциируется с раскалённым на солнце песком, бризом, огромными пенными волнами, лежаками и пальмами. Но мало кому придёт в голову, что некоторые пляжи мира, несмотря на свою популярность и невероятно живописные виды, таят в себе скрытые опасности. Порой эта опасность подстерегает отдыхающих, что может закончится для них не очень хорошо.

Не будем раскрывать всех секретов, предлагаем вам самим посмотреть на эти семь необычных пляжей мира, посещение которых может стоить вам жизни.Посещение этих пляжей может стоить вам жизни

 
 
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Что вы представляете, когда слышите слово пляж? У многих он ассоциируется с раскалённым на солнце песком, бризом, огромными пенными волнами, лежаками и пальмами. Но...

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