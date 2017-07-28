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Далеко не все могут решить эту сложную головоломку с передвижением
29.07.2017 15:46 — Калейдоскоп | Flytothesky
Над сегодняшней головоломкой вам придётся изрядно подумать. Решить её сможет только тот, чьё пространственное воображение развито ну очень хорошо, ведь вам в уме предстоит просчитывать ходы.
Итак, ваша задача состоит в том, чтобы за семь ходов белые монетки поменять местами с чёрными, передвигая их с одного прямоугольника на другой по чёрным линиям, которые их соединяют. При этом двигать монетку можно только на пустые прямоугольники. Удачи!
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Над сегодняшней головоломкой вам придётся изрядно подумать. Решить её сможет только тот, чьё пространственное воображение развито ну очень хорошо, ведь вам в уме...
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