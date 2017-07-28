Далеко не все могут решить эту сложную головоломку с передвижением

Над сегодняшней головоломкой вам придётся изрядно подумать. Решить её сможет только тот, чьё пространственное воображение развито ну очень хорошо, ведь вам в уме предстоит просчитывать ходы.

Итак, ваша задача состоит в том, чтобы за семь ходов белые монетки поменять местами с чёрными, передвигая их с одного прямоугольника на другой по чёрным линиям, которые их соединяют. При этом двигать монетку можно только на пустые прямоугольники. Удачи!



