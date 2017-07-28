ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

29.07.2017 15:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Хотя существует только семь официальных чудес света, было бы несправедливо не отметить и многие другие произведения искусства авторства самой природы. И их однозначно стоит увидеть воочию хотя бы раз.

1. Ниагарский водопад, Канада

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

На внушительные 3150 тонн летящей вниз воды можно смотреть вечно.

2. Гранд-Каньон, Аризона, США

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Протяженность его составляет 445 км с самым широким участком в 29 км.

3. Озеро Пейто, парк Банф, Канада

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Бирюзовые воды Пейто абсолютно натуральные. Это результат так называемой ледниковой муки, которая оседает в воде.

4. Утесы Мохер, Ирландия

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Величественные скалы Мохер на западе Ирландии возвышаются на 214 метров.

5. Гора Бромо, Индонезия

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Один-единственный «работающий» вулкан на Яве, и с него можно увидеть изумительный вид солнечного восхода.

6. Озеро Спенсер, Австралия

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Озеро розового цвета может выглядеть странновато, однако оно приобрело свой натуральный оттенок благодаря каротину, вырабатывающемуся местными водорослями.

7. Салар де Уюни, Боливия

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Крупнейший солончак на планете на юго-западе страны. Тончайший водяной слой на его поверхности создает зеркальный эффект, уходящий за горизонт.

8. Ха-Лонг-Бей, Вьетнам

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

В заливе находится около 1600 бухт и островов, а также массивных известняковых колоннообразных структур, покрытых зеленью.

9. Мертвое море, Израиль

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

В очень соленом Мёртвом море могут жить исключительно бактерии, а его грязи обладают чудодейственными целительными свойствами.

10. Парк Чжанцзяцзе, Китай

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Говорят, что этот невероятный лес послужил вдохновением для создателей «Аватара».

11. Парк Арок, Юта, США

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Юта славится своими живописными скалами красного цвета. В парке около 2 тысяч природных арок.

12. Улуру (Айерс-Рок), Австралия

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Находится в удаленном северном регионе континента, где живут племена Анангу. Это гигантское песчаниковое образование с окружностью более 9 км.

13. Галапагосские острова, Эквадор

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Это родина уникальнейших видов флоры и фауны, которые приспособились к суровым местным условиям.

14. Национальный парк Йеллоустон, Вайоминг, США

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Этот парк – одно сплошное природное чудо, и он был открыт еще в 1872.

15. Памуккале, Турция

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

«Хлопковый замок» – вот что означает название этого природного чуда.

16. Водопад Игуасу, Бразилия и Аргентина

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Самая крупная сеть водопадов на планете.

17. Ущелье Вердон, Франция

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Находится в каньоне одноименной реки на юго-востоке страны. Отличается водой удивительно сине-зеленого цвета.

18. Грязевые вулканы, Гобустан, Азербайджан

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Это потрясающий природный феномен, когда подземные газы вырываются на поверхность в виде пузырей.

19. Прекестулен, Норвегия

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Её также называют Пулпит-Рок (скала-кафедра), и она возвышается почти на 609 м над Люсе-фьорд. Этому гигантскому плато не менее 10 тысяч лет.

20. Национальный парк Секвойя, Калифорния, США

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Здесь растут около 8000 секвой, самых огромных деревьев-долгожителей на Земле.

21. Национальный лес Эль-Юнке, Пуэрто-Рико

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Один из самых богатых заповедников, отличающихся огромным биоразнообразием.

22. Пустыня Сахара, Африка

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Самая масштабная и жаркая пустыня «разлеглась» на 9,2 млн. кв. км и присутствует в 10 африканских странах.

23. Каньон реки Блайд, ЮАР

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Взгляните на ЮАР с высоты в почти 800 м. Здесь очень живописные скальные структуры и пышная растительность.

24. Мраморные пещеры, Чили

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Они образовались в результате многих тысяч лет природной эрозии, и их еще называют Мраморным собором.

25. Гора Маттерхорн, Швейцария

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Знаменита своей пирамидальной формой и очень популярна среди альпинистов, которые любят взбираться по её гребням.

26. Водопад Виктория, Зимбабве и Замбия

26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Расположен на границе Зимбабве и Замбии, и его гигантский водяной занавес нередко формирует радугу посреди туманных тропических лесов.26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотя существует только семь официальных чудес света, было бы несправедливо не отметить и многие другие произведения искусства авторства самой природы. И их...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Срочно избавьтесь от этих семи разрушающих эмоций и чувств!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика