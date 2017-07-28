26 потрясающих чудес природы, которые стоит увидеть в своей жизни

Хотя существует только семь официальных чудес света, было бы несправедливо не отметить и многие другие произведения искусства авторства самой природы. И их однозначно стоит увидеть воочию хотя бы раз.

1. Ниагарский водопад, Канада





На внушительные 3150 тонн летящей вниз воды можно смотреть вечно.

2. Гранд-Каньон, Аризона, США





Протяженность его составляет 445 км с самым широким участком в 29 км.

3. Озеро Пейто, парк Банф, Канада





Бирюзовые воды Пейто абсолютно натуральные. Это результат так называемой ледниковой муки, которая оседает в воде.

4. Утесы Мохер, Ирландия





Величественные скалы Мохер на западе Ирландии возвышаются на 214 метров.

5. Гора Бромо, Индонезия





Один-единственный «работающий» вулкан на Яве, и с него можно увидеть изумительный вид солнечного восхода.

6. Озеро Спенсер, Австралия





Озеро розового цвета может выглядеть странновато, однако оно приобрело свой натуральный оттенок благодаря каротину, вырабатывающемуся местными водорослями.

7. Салар де Уюни, Боливия





Крупнейший солончак на планете на юго-западе страны. Тончайший водяной слой на его поверхности создает зеркальный эффект, уходящий за горизонт.

8. Ха-Лонг-Бей, Вьетнам





В заливе находится около 1600 бухт и островов, а также массивных известняковых колоннообразных структур, покрытых зеленью.

9. Мертвое море, Израиль





В очень соленом Мёртвом море могут жить исключительно бактерии, а его грязи обладают чудодейственными целительными свойствами.

10. Парк Чжанцзяцзе, Китай





Говорят, что этот невероятный лес послужил вдохновением для создателей «Аватара».

11. Парк Арок, Юта, США





Юта славится своими живописными скалами красного цвета. В парке около 2 тысяч природных арок.

12. Улуру (Айерс-Рок), Австралия





Находится в удаленном северном регионе континента, где живут племена Анангу. Это гигантское песчаниковое образование с окружностью более 9 км.

13. Галапагосские острова, Эквадор





Это родина уникальнейших видов флоры и фауны, которые приспособились к суровым местным условиям.

14. Национальный парк Йеллоустон, Вайоминг, США





Этот парк – одно сплошное природное чудо, и он был открыт еще в 1872.

15. Памуккале, Турция





«Хлопковый замок» – вот что означает название этого природного чуда.

16. Водопад Игуасу, Бразилия и Аргентина





Самая крупная сеть водопадов на планете.

17. Ущелье Вердон, Франция





Находится в каньоне одноименной реки на юго-востоке страны. Отличается водой удивительно сине-зеленого цвета.

18. Грязевые вулканы, Гобустан, Азербайджан





Это потрясающий природный феномен, когда подземные газы вырываются на поверхность в виде пузырей.

19. Прекестулен, Норвегия





Её также называют Пулпит-Рок (скала-кафедра), и она возвышается почти на 609 м над Люсе-фьорд. Этому гигантскому плато не менее 10 тысяч лет.

20. Национальный парк Секвойя, Калифорния, США





Здесь растут около 8000 секвой, самых огромных деревьев-долгожителей на Земле.

21. Национальный лес Эль-Юнке, Пуэрто-Рико





Один из самых богатых заповедников, отличающихся огромным биоразнообразием.

22. Пустыня Сахара, Африка





Самая масштабная и жаркая пустыня «разлеглась» на 9,2 млн. кв. км и присутствует в 10 африканских странах.

23. Каньон реки Блайд, ЮАР





Взгляните на ЮАР с высоты в почти 800 м. Здесь очень живописные скальные структуры и пышная растительность.

24. Мраморные пещеры, Чили





Они образовались в результате многих тысяч лет природной эрозии, и их еще называют Мраморным собором.

25. Гора Маттерхорн, Швейцария





Знаменита своей пирамидальной формой и очень популярна среди альпинистов, которые любят взбираться по её гребням.

26. Водопад Виктория, Зимбабве и Замбия





Расположен на границе Зимбабве и Замбии, и его гигантский водяной занавес нередко формирует радугу посреди туманных тропических лесов.

Текст: Flytothesky.ru