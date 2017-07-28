Срочно избавьтесь от этих семи разрушающих эмоций и чувств!

Принято все чувства и эмоции подразделять на две категории: положительные, которые питают нас, и негативные, которые наоборот, отнимают силы.

Палитра негативных переживаний огромна, однако можно выделить несколько основных, работая над которыми вы значительно улучшите качество своей жизни уже сегодня, а в дальнейшем научитесь не просто подавлять, а преобразовывать силу негатива в позитив.





Зависть

Зависть — это едкое чувство, которое может отравить радость от собственных побед, сконцентрировав все ваше внимание на победах чужих.

В самой природе возникновения зависти находится ключ для избавления от нее. Надо учиться не сравнивать себя с другими. Конечно, если вы интересуетесь успехами своих знакомых с целью перенять их опыт, получить советы по достижению своей цели, то это превосходное средство для саморазвития.

Но если вы погружаетесь в простое перечисление того, чего достиг ваш сосед и чего вы не получили, думая только о том, как несправедливо судьба обошла вас стороной, а кому-то отмерила слишком щедро, то это путь бездействия и депрессии.

Кстати тут ваше подсознание может сыграть с вами злую шутку. Вы начнете рассуждать примерно так: «Я хороший. Хочу машину. У меня ее нет, а у него есть. Значит он плохой. Значит и его машина плохая. Значит все машины плохие. Я не хочу машину». Таким образом ваша цель из желанной превратиться в ненавистную или безразличную.

Как же перестать сравнивать себя с остальными? Надо сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним. Что вы сегодня сделали лучше, чем вчера? Попробуйте сосредоточиться на своих достижениях, даже есть они незначительные. Помните, большая дорога начинается с маленького шага. И почаще себя хвалите!

Обида

Это очень странное чувство в том смысле, что хотя его задача изначально заключается в том, чтобы наказать обидчика, в итоге от обиды страдает сам обиженный. Тому виной может быть жажда справедливости, которую каждый понимает по-своему. Поделить яблоко поровну или все-таки отдать яблоко тому, кто больше остальных любит этот фрукт, а может тому, кто сейчас больше всех голоден? Как справедливее?

Трудный вопрос

Но гораздо труднее понять, как научиться прощать. Ведь груз обид давит в первую очередь на их носителя, который настолько погружен в эти переживания, что не замечает жизни вокруг себя: новые знакомства, перспективные предложения, путешествия.

Для того, чтобы простить, нужно понять. Необходимо поставить себя на место того человека, кто вас специально или случайно обидел. Может до инцидента с вами его самого кто-то обидел или он встретился с бедой.

Прежде чем начать жалеть себя, попробуйте пожалеть другого. Сочувствие откроет вам необыкновенные глубины вашей души, раскроет вас как личность и, конечно, поможет примирить с миром и с собой.

Уныние

Один писатель сказал: «Плохое настроение — это разновидность лени». Мы почему-то привыкли относится к настроению как к нечто такому, что дается нам свыше, по воле случая, или как к сопутствующему атрибуту того или иного события.

Если дела развиваются удачно, то мы радуемся, есть все идет псу под хвост, то расстраиваемся. Эмоции относятся к древней структуре головного мозга, и с ними бороться бесполезно.

Однако можно перенаправлять их вектор с помощью воображения. Если к событию, которое кажется вам неблагоприятным, относится как к благоприятному, то так оно и будет. В любом негативе можно найти позитивное ядро. Народная мудрость гласит: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Здесь также можно прислушаться к совету самого Будды: если проблема решаема, то беспокоится не о чем, а если нерешаема, то беспокоиться бессмысленно.

Раздражение

Хорошим способом снятия раздражения является элементарное осознание. Когда вы чувствуете, что буквально всё вокруг выводит вас из себя, просто возьмите ручку, бумагу и запишите, что конкретно вас злит в данную минуту. Именно в данную минуту, а не вообще на работе, в личной жизни, политике и т.д.

Вы удивитесь, но список окажется небольшим. А самое интересное заключается в том, что каждый пункт из этого списка легко можно устранить простыми действиями. Начинайте действовать шаг за шагом и устранять источники стресса.

Не стоит также себе повторять: «Я спокоен, я абсолютно спокоен». Когда человек неспокоен, эта фраза раздражает только еще больше.

Другой вариант для избавления от этого неприятного состояния заключается в дыхательных упражнениях. На три счета делаете глубокий вдох, на три счета задерживаете дыхание, на три счета выдыхаете. Мысли при этом концентрируйте на своем дыхании. Старайтесь больше ни о чем не думать.

Внутренним взором пройдитесь по всему телу, найдите места, где мышцы особенно напряжены и расслабьте их. Вы почувствуете необыкновенную легкость, потому как вместе с физическим расслаблением возникает и расслабление эмоциональное.

Вина

Это чувство подкрадывается исподтишка, проникает глубоко, а избавляться от нее крайне сложно. При этом не важно, кто именно внушает вам чувство вины. Этим человеком можете оказаться вы сами. Главное, всегда помните, что вы имеете право извиниться только один раз.

Но извиняться стоит только в том случае, если вы действительно совершили неблаговидный поступок, опадали на важную встречу, скрыли информацию или подвели кого-то, дав опрометчивое обещание и не сдержав его.

Извиниться — это значит признать свою ошибку, осознать вину и дать себе установку в дальнейшем так не поступать. После того как вы вину осознали, ее можно отпустить. Вместо того, чтобы тратить время и нервы на переживания по поводу своего несовершенства, лучше провести это же самое время с пользой, составляя план саморазвития на будущее, выискивая методы по улучшению качества своей работы и т. д.

Есть еще один действенный способ покончить с угнетающим чувством вины. Он заключается в том, чтобы прекратить оправдываться перед каждым встречным. Любой человек готов вас судить и оценивать по тому или иному параметру, но спросите себя, причинили ли вы вред конкретно этому человеку? Если ответ нет, то не за чем винить себя, что не вписываетесь в чьи-то стандарты.

Поначалу вам будет трудно заставлять себя не оправдываться. Привычка казниться по мельчайшему поводу засела глубоко. Взамен этой старой привычки вы получите другую, а именно свободу быть самим собой и уверенность.

Страх

Страх имеет разную природу. Он может быть связан как с реальными угрозами для здоровья (страх упасть с горы, когда вы на нее взбираетесь), так и с вымышленными (страх публичного выступления или первого свидания).

В любом случае можно предложить два метода, которые позволяют в краткие сроки снизить уровень страха.

1. Смириться с поражением

Это означает, что вы не просто заранее представляете, как проигрываете или случается то самое, чего вы так боитесь, а соглашаетесь на то, что такое может произойти. Позвольте себе на несколько минут погрузиться в свой страх, прочувствовать его. Это действительно то, чего вы так боитесь? И вот это уже произошло. Значит больше вам бояться нечего.

Только не надо увлекаться и по нескольку раз в день так экспериментировать. Таким образом вы только еще больше загоните себя в состояние боязливой скованности. После этого упражнения вы можете перейти ко второму методу.

2. Найти запасные пути

Альтернативные варианты могут быть не самыми желанными, но они помогут вам отвлечься от тревожных мыслей и ослабить хватку страха, который парализует все ваши мысли и активные действия.

Расширяйте свой кругозор, читайте книги, общайтесь с людьми осведомленными в той сфере, в которой вас преследует чувство страха. Вы узнаете, как много существует способов для решения одной и той же проблемы, а успешный опыт ваших предшественников только добавит вам уверенности в себе.

Равнодушие

Можно ли назвать равнодушие негативном чувством? И в то же время вряд ли кто-то согласиться с тем, что оно является позитивным.

Одним японским учителем был проведен интересный эксперимент. На полку он поставил три банки с рисом и небольшим количеством воды. Каждое утро он подходил к ним и говорил первой банке «спасибо», второй банке — «ты плохой», а на третью вообще не обращал никакого внимания.

Через месяц в банках можно было наблюдать следующие изменения: тот рис, который благодарили, начал бродить и издавать приятный сладковатый запах, тот рис, который ругали, покрылся зеленой плесенью, а тот рис, который игнорировали, почернел и почти полностью сгнил.

Если обычный рис, не обладающий сознанием и волей, так реагирует на равнодушие, то что уж говорить о человеке. Здесь подразумевается не только равнодушие к окружающим как нежелание им помогать или хотя бы посочувствовать, но и безразличие к самому себе, к своему здоровью, образованию, самореализации.

Когда теряется вкус к жизни и ничего не хочется, то это говорит о том, что надо срочно менять привычный уклад, выходить из зоны комфорта. Не забывайте о том, что в жизни нет состояния стабильности. Есть либо развитие, либо деградация. И если вы не развиваетесь, это означает, что вы деградируете. Вы можете этого не осознавать. Болото обыденности будет вас засасывать годами. Когда же вы придете в себя и захотите выбраться, то сделать это будет практически невозможно.

Поэтому действуйте сейчас. Как? Вот несколько простых советов:

— измените свой привычный маршрут от дома на работу и обратно

— попробуйте заговорить с незнакомым человеком, спросить совета или сделать комплимент

— читайте больше мотивирующих книг по саморазвитию, а также вдохновляйтесь историями успеха известных личностей

— составьте список всех целей, которые вам только приходили в голову на протяжении всей вашей жизни

— начните делать гимнастику по утрам

— ведите дневник и записывайте все свои идеи и интересные мысли и т. д.

Этот список можно продолжать до бесконечности. Главное заключается в том, чтобы начать чувствовать и наслаждаться всем богатством и разнообразием этого мира.

Процесс избавления от негативных чувств и эмоций, разумеется, займет время, но время это очень быстро окупится. Отнеситесь к этому как к вложению в самого себя, свою самую выгодную и многообещающую инвестицию.

Текст: Flytothesky.ru