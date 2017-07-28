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Притча о настоящей дружбе, которая никого не оставит равнодушным

29.07.2017 16:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Притча о настоящей дружбе, которая никого не оставит равнодушным

Всем хорошо известна истина, что собака — это самый верный и преданный друг человека. Нет существа более понимающего и любящего своего хозяина. Ведь за ним пёс готов бежать и в огонь, и в воду. Собака действительно готова идти за человеком до конца и быть с ним даже в самые трудные времена.

Эти животные любят нас просто за то, что мы есть. Они ощущают перемены в нашем настроении, защищают и оберегают нас от опасности. А жизнь человека становится счастливее рядом с таким четвероногим другом. Это ли не настоящая дружба?..Притча о настоящей дружбе, которая никого не оставит равнодушным

 
 
 
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Всем хорошо известна истина, что собака — это самый верный и преданный друг человека. Нет существа более понимающего и любящего своего хозяина. Ведь за ним пёс...

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