Притча о настоящей дружбе, которая никого не оставит равнодушным





Всем хорошо известна истина, что собака — это самый верный и преданный друг человека. Нет существа более понимающего и любящего своего хозяина. Ведь за ним пёс готов бежать и в огонь, и в воду. Собака действительно готова идти за человеком до конца и быть с ним даже в самые трудные времена.

Эти животные любят нас просто за то, что мы есть. Они ощущают перемены в нашем настроении, защищают и оберегают нас от опасности. А жизнь человека становится счастливее рядом с таким четвероногим другом. Это ли не настоящая дружба?..