Шокирующие фотографии жилых условий в мини-квартирках Гонконга

В Гонконге почти 7,5 млн. населения и очень мало территории, потому рынок жилья здесь находится в ужасном состоянии, а потому людям приходится довольствоваться квартирками размерами чуть больше гроба. Организация Объединенных Наций уже осудила эти кошмарные клетки, назвав их «оскорблением человеческого достоинства», но для минимум 200 тысяч жителей Гонконга это единственная альтернатива.

«Я вернулся в тот день домой и реально заплакал», – признается Бенни Лам, описывая то, как он фотографировал гонконгские жилищные условия. Он создал серию фотографий под названием «В ловушке», с помощью которой хочет показать весь ужас местного жилья, которое резко контрастирует с гламурными неоновыми огнями Гонконга.

«Конечно, вы можете спросить, как это касается вас, ведь все эти люди частью вашей жизни не являются, – написал Бенни Лам в Facebook. – Но это те самые люди, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно: это официанты в ваших привычных ресторанах, это охранники в торговых центрах, это люди, убирающие улицы, по которым вы ходите. Мы различаемся только тем, что мы живем в разных домах. И в их случае это вопрос человеческого достоинства».

«От приготовления еды до сна – все действия происходят в этих крошечных пространствах», – рассказывает Лам. Чтобы сделать такую жилую клетушку, квартиры обычно незаконно «нарезаются» на помещения площадью от 1,5 до 12 кв. метров. Например, 63-летний Вонг Татмин, который получает пособие из-за склероза ног и больше не может работать водителем такси, живет в квартирке площадью 1,67 кв. метров за 307 долларов США (2400 гонконгских долларов) в месяц.





































Текст: Flytothesky.ru