Как проводит время в одиночестве каждый знак зодиака

Вечер, проведенный дома в одиночестве, не так уж и плох, ведь это время можно полностью посвятить себе. Заглянув в гороскоп, можно многое узнать о характере человека. И если вдруг ваш товарищ отказался идти тусить с компанией, то попробуйте понять почему, ведь всем нам иногда нужно побыть с самими собой. Чем же могут заниматься разные знаки зодиака, когда остаются в одиночестве?





1. Овен

Овен обычно понятия не имеет, чем заняться в одиночестве. Когда этот знак видит, что его компания собирается сходить куда-нибудь вечером, он боится упустить возможность отлично провести время, но в то же время не хочет, чтобы люди сочли его чрезмерным тусовщиком. Скорее всего, оставшись дома, Овен будет сожалеть о своём решении и станет всё время посматривать на часы, думая о том, а не поздно ли ещё совершить налет на ближайший бар.

2. Телец

Тельцы обожают оставаться дома, и у них всегда большие планы! А это значит, что он наденет свою любимую пижаму, скачает хорошую комедию, закажет свою любимую пиццу и будет абсолютно счастлив наедине с собой. Только вот жаль, что далеко не каждый день есть возможность так отдохнуть.

3. Близнецы

Близнецы выделяют вечер одиночества чтобы побаловать себя. Они приготовят вкусный ужин, сразу же вымоют посуду, чтобы потом ничего не отвлекало, затем примут расслабляющую ванну с массой пены, а после будут долго натираться всеми любимыми кремами. Перед сном Близнецы почитают книгу, немного помечтают и обдумают дальнейшие планы.

4. Рак

Хоть Раки и не очень любят ходить по заведениям, но это не значит, что им по душе одиночество! Напротив, этот знак с удовольствием пригласит к себе компанию друзей и закажет множество вкусностей. Все вместе они могут посмотреть фильм (и даже не один), поиграть в настольные игры или же просто общаться всю ночь напролет!

5. Лев

Если Лев проводит свободный вечер дома в одиночестве – дела плохи. Тут одно из двух: или он почти при смерти или без гроша в кармане! Лев буквально лезет на стену, сидя дома в одиночестве, и в следующий раз сделает всё, только чтобы этот кошмар не повторился.

6. Дева

Так как Девы не умеют отдыхать, им скорее придет в голову устроить генеральную уборку, чем сходить куда-нибудь, когда выпадет свободный вечер. Это может звучать странно, но будучи рациональной во всем, Дева никогда не растратит своё ценное время на ерунду. Одиночества она не страшится, а вот времени, проведенного впустую, не приемлет.

7. Весы

Скорее всего, если Весы отказались от социального мероприятия, общения или развлечений, значит, у них произошло что-то плохое на личном фронте. После расставания этому знаку нужно немного времени, чтобы прийти в себя и обдумать всё. Но оставшись в одиночестве, весь этот вечер, они потратят на выслеживание своего бывшего в социальных сетях.

8. Скорпион

Скорпион проведет одинокое время дома, активно переписываясь с теми, кто решил повеселиться. Конечно же, он может в любой момент приехать к ним, но ему искренне хочется побыть самому, сэкономить немного денег и посмотреть свои любимые вечерние шоу. Но на следующий день Скорпион обязательно расспросит друзей о веселье, и в следующий раз, скорее всего, к ним присоединится.

9. Стрелец

Стрелец использует свободный вечер для того, чтобы просто полежать и посмотреть фильм, просмотр которого он давно откладывал. В отличие от Девы, например, Стрелец никогда не променяет такое времяпровождение на уборку в квартире. Для него очень важны эти редкие тихие вечера. Ключевое слово – РЕДКИЕ.

10. Козерог

Козерог обычно настолько завален делами, что выбраться куда-то в конце недели для него подвиг. Порой доходит до того, что даже в свой положенный отдых этот знак «догоняет» все дела из своего списка и составляет новый, пытаясь опередить события и сделать все наперед. В моменты одиночества он самозабвенно работает.

11. Водолей

Водолеи не всегда точно знают, чем займутся, оставшись дома. Сначала он решит прибраться в квартире, но очень быстро поймет, что делать это прямо сейчас не хочет, и предпочтет посмотреть кино и полакомиться чем-то экзотичным. Иногда у него могут возникнуть проблески желания быстро собраться и отправиться куда-нибудь погулять, но, как правило, этого не происходит.

12. Рыбы

Свободный вечер для Рыб — это отличная возможность выспаться, заняться творчеством или много думать. Рыбы не будут до полуночи смотреть фильмы, поглощать перед экраном пиццу или делать уборку. Этот знак не жалеет о том, что пропускает какую-то вечеринку, так как он о ней даже не узнает. Рыб вообще мало интересуют социальные события, а вот порефлексировать в одиночестве – это то, что надо!

Текст: Flytothesky.ru