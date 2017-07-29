Гороскоп на август 2017 для всех знаков зодиака

Что ждет ваш знак зодиака в следующем месяце?

Август 2017 обещает немало сюрпризов не только именинникам этого месяца — темпераментным и горячим Львам. Готовьтесь к новым впечатлениям, неожиданному всплеску креатива и бурным курортным романам. Узнайте, что подготовил август именно вам.





Овен

На вас может навалиться куча проблем и неприятностей. Этот месяц нельзя назвать для вас благоприятным. Возможны незначительные проблемы со здоровьем. В плане личной жизни тоже лучше сделать паузу, не завязывать романтические знакомства. Сконцентрируйтесь на саморазвитии.

Телец

Тельцам не стоит сидеть без дела. Самое время собирать камни — август 2017 будет для вас очень прибыльным. Только сидеть и ждать удачу не стоит. Заводите новые знакомства, они поспособствуют вашему продвижению по службе. Обязательно планируйте каждый свой шаг, не тратьте даром драгоценное время.

Близнецы

Если у вас есть какой-то скелет в шкафу, он может стать достоянием общественности. Следите за собой, своими словами и поступками. В августе на вас могут обижаться, не всегда беспричинно. Удержитесь от сплетен и обсуждений, они сыграют против вас.

Рак

Одинокие Раки имеют все шансы обрести свою вторую половинку. Август — прекрасная пора для обустройства личной жизни. Можно взять передышку, отодвинуть карьеру на второй план и заняться поисками любви. Почаще бывайте на природе, дышите свежим воздухом. Выделите себе один месяц полного релакса.

Лев

Именинник проведет август в приподнятом настроении. Причем не только из-за дня рождения. Август подарит Львам новые перспективы: на работе, в личной жизни. Постарайтесь воспринимать все мелкие неприятности с юмором, занимайтесь любимым хобби. В августе Львам не стоит взваливать все на себя, поэтому не отказывайтесь от помощи.

Дева

В августе Дев захотят укусить. Будьте готовыми к необоснованной критике, придиркам и нелестным замечаниям. Но отвечать на колкости не стоит. Просто улыбнитесь обидчику, звезды вам советуют не ввязываться в излишние конфликты. Подойдите к решению конфликтов с конструктивной стороны, проявите ваши дипломатические способности.

Весы

Если вы давно мечтали о неторопливом отдыхе, то его время пришло. Весам в этом месяце звезды советуют настроиться на отдых и расслабиться по полной. Не помешает и небольшой курортный роман. Не бегите от новых знакомств, они оставят лишь приятное впечатление.

Скорпион

Этому знаку зодиака самое время круто менять свою жизнь. Август 2017 будет благоприятным месяцем для всех начинаний: нового бизнеса, смены работы, нового хобби. Если у вас есть тайные желания и мечты, то самое время воплотить их в жизнь. Другого шанса у Скорпионов может не быть.

Стрелец

Отодвиньте от себя тарелку со сладостями и начинайте питаться пищей духовной. В августе Стрельцам как никогда стоит заняться своей душой. Запланируйте себе интересную культурную программу. Очень полезным будет посещение мастер-классов. Все новые знания в августе будут усваиваться намного быстрее.

Козерог

Когда вы последний раз звонили маме, устраивали посиделки с друзьями, проводили время с родственниками? Если вы не можете вспомнить, то самое время уделить время близким людям. В августе Козерогам стоит сконцентрироваться на семье. Карьера от этого не пострадает, дела будут идти как по маслу.

Водолей

Хоть большая часть лета уже прошла, вам не помешает немного подкачаться. В августе любые физические нагрузки положительно скажутся на здоровье. Займитесь пилатесом, йогой или кикбоксингом. Положительно повлияет на вас и обычная утренняя пробежка. Что касается карьеры, то лучше не форсировать события, карьерных прорывов в этом месяце не предвидится.

Рыбы

Если вы уже который год мучаетесь из-за болезненных отношений, самое время их разорвать. В августе расставание будет гладким и на удивление спокойным. Не горюйте долго, отправляйтесь на поиски новой любви. А чтобы поиск нового сексуального партнера не затянулся, уделите внимание своей внешности. Поход в спа-салон станет отличной терапией от разбитого сердца.

Астрологический прогноз на август 2017 обещает сюрпризы и карьерные свершения, новые романы и тяжелые тренировки в спортзале. Но не забывайте, что это последний месяц лета, который нужно провести так, как вам хочется.

Текст: Flytothesky.ru