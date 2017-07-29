Осознанная медитация: 10 важных шагов

Медитация не будет иметь нужного эффекта, если вы делаете это неверно. Многие даже отказываются от практики медитаций, потому что просто не знают, что основным ключом к ней является осознанность. Спокойная и вдумчивая медитация действительно творит чудеса. Она повышает самосознание, мотивирует к здоровому образу жизни, снижает стресс, снимает беспокойство и депрессию, улучшает мозговую активность, взбадривает иммунную систему и приносит пользы намного больше, чем мы знаем или предполагаем.





Некоторые исследования даже показывают, что осознанная медитация помогает замедлить процесс старения. Её практика научит вас ощущать чувство счастья и улучшит общее самочувствие. Хорошо, мы отлично знаем все её плюсы. Вопрос в том, как правильно практиковать медитацию?

Итак, 10 шагов для правильной медитации с включением осознанности

1. Организуйте время и пространство

Выберите определенное время каждый день и отведите его на осознанную медитационную практику. В идеале это должно быть тихое место, куда до вас не доберутся отвлекающие объекты или сигналы.

2. Поставьте таймер

Начинать можно с 5 минут, но впоследствии увеличивайте этот временной период до 15-45 минут.

3. Найдите комфортную сидячую позицию

Усядьтесь со скрещенными ногами на траву или на пол. Или же на стул, но так, чтобы ваши ступни стояли на земле.

4. Обратите внимание на свою осанку

Сядьте прямо, руки в удобном положении. Удобно распрямите и выровняйте шею, подбородок чуть-чуть наклонен вниз, язык во рту прилегает к верхнему нёбу. Плечи расслаблены. Закройте глаза и как будто смотрите чуть вниз и вперед на 1,5-3 метра.

5. Делайте глубокие вдохи

Глубокое дыхание помогает успокоить и расслабить тело, а также понять и зафиксировать ваше присутствие в своем пространстве.

6. Направьте весь фокус внимания на дыхательный процесс

Сосредоточьтесь на той части, где ваше дыхание наиболее ощутимо: ноздри, задняя часть горла или же диафрагма. Старайтесь не смещать фокус того, на чем вы сосредоточены.

7. Следите за дыханием

В процессе вдохов и выдохов сосредоточьтесь на дыхательном процессе. Если ваше внимание блуждает, мягко возвращайте его к дыханию. Отпустите мысли, ощущения и отвлекающие факторы.

8. Повторите шаги 6 и 7

Так вы будете продолжать сеанс медитации. Ваши мысли могут продолжать блуждать. Просто примите этот факт и снова мягко верните свое внимание к процессу дыхания.

9. Будьте к себе добры

Не чувствуйте разочарование, когда ваше внимание и фокус изредка ускользают или же если вы засыпаете. Если вы чувствуете сильную усталость, медитируйте с приоткрытыми глазами и выпрямитесь еще ровнее (но все равно оставайтесь расслабленными).

10. Подготовьтесь к «мягкому приземлению»

Когда время медитации подошло к концу, пусть глаза остаются закрытыми, пока вы действительно не почувствуете, что готовы их открыть. Почувствуйте признательность и примите этот сеанс медитации с благодарностью.

Текст: Flytothesky.ru