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Что происходит с вашим организмом, когда вы хрустите суставами пальцев

30.07.2017 14:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Хруст суставами не вредит костям и не вызывает артрит. Слышимый звук – это просто пузырьки газа

Наверняка вы неоднократно замечали этот привычный ритуал похрустывания костяшками пальцев, а то и сами так постоянно делаете, причем порой неосознанно. Возможно, у вас временами закрадываются подозрения, что это вредно для костей или вообще может привести к артриту. И это заблуждение – исследования показывают, что хруст суставами абсолютно безвреден: это просто высвобождаются пузырьки газа.

Что происходит с вашим организмом, когда вы хрустите суставами пальцев

Мнение психолога Клодии Хэммонд

Люди разминают пальцы и нередко слышат этот характерный звук. Самое интересное, что такой ритуал обычно их взбадривает и придает энергии и концентрации внимания. Заметьте, что перед тем как приступить к выполнению какого-либо задания, вы можете автоматически похрустеть пальцами.

Из минусов: для ряда людей такое движение становится нервной привычкой, но для большинства ощущение от разминки пальцев в основном приносит чувство облегчения. Клодия Хэммонд утверждает, что по её наблюдениям, мужчины делают это чаще, нежели женщины.

В любом случае, именно в результате такой разминки вы просто избавляетесь от скопившихся газовых пузырьков, которые лопаются и создают знакомый шум, принимаемый вами за хруст суставов.

Хэммонд обращает внимание на то, что вы не можете потрескивать суставами постоянно, поскольку между этими разминочными действиями должны быть промежутки – хотя бы минут 15. Это означает, что за определенный период газ скапливается в суставах, и с очередным хрустящим разминанием пальцев он высвобождается.

Так что бояться вам нечего – хрустите пальцами на здоровье и заряжайтесь энергией.

Текст: Flytothesky.ruЧто происходит с вашим организмом, когда вы хрустите суставами пальцев

 
 
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Хруст суставами не вредит костям и не вызывает артрит. Слышимый звук – это просто пузырьки газа Наверняка вы неоднократно замечали этот привычный ритуал...

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