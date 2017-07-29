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16 навыков, которые трудно освоить, но они бесценны для жизни
30.07.2017 13:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Наилучшие вещи в своей жизни можно получить абсолютно бесплатно, а точнее – заплатить за них своим временем, настойчивостью и усилиями. И речь идет о жизненно необходимых навыках. Что же действительно стоит ваших моральных инвестиций?
1. Эмпатия
Вы не станете дисциплинированным, успешным и даже процветающим человеком, если вы не способны заботиться или сочувствовать другим. Социопатия – это скорее деструктивное качество.
2. Умение руководить своим сном
Если вы научитесь контролировать свой сон и устанавливать график собственного отдыха, то вы станете счастливым и спокойным человеком, а не издерганным и вечно невыспавшимся монстром.
3. Управление временем
Правильный тайм-менеджмент дорогого стоит. Хотя нет единого безотказного рецепта, важно найти для себя систему, которая работает, и ее придерживаться. Самое сложное – это научиться рационально планировать и четко вписываться в свой план.
4. Просить о помощи
Необходимо научиться осознавать те моменты, когда вам нужна помощь, а затем просить о ней. Обычно все стараются избегать озвучивания таких просьб, чтобы их не воспринимали слабыми или некомпетентными. На самом деле, такая просьба делает вас более человечным и приятным.
5. Позитивный внутренний диалог
Что окружающие о вас думают не имеет ни малейшего значения. А вот то, что думаете о себе вы, действительно важно. Настройте в себе нужный уровень уверенности, а также воспитывайте способность доверять себе и верить в себя.
6. Последовательность
Независимо от того, пытаетесь ли вы заняться спортом, отправиться на новые курсы или начать работать над важным проектом, для достижения успеха жизненно необходима последовательность и настойчивость.
7. Умение заниматься своей жизнью и своими делами
На овладение этим навыком у многих уходят годы. Нельзя совать нос в жизнь и дела других людей и тратить на это свое время и ресурсы.
8. Умение слушать
Мы разучились слушать и слышать окружающих, полностью сосредоточившись на себе. А это бесценный навык, который может сделать вас таким же бесценным человеком в вашем кругу общения.
9. Умение вовремя замолчать
Нельзя постоянно ныть, высказывать свои претензии или безостановочно выражать свое мнение. Иногда вам просто необходимо заткнуться – причем вовремя. Когда мы сердимся, взволнованы, расстроены или раздражены, мы озвучиваем все, что думаем. И позже обычно об этом сожалеем.
10. Умение избегать сплетен
Самое важное в построении и поддержании хороших отношений – это доверие. Самый простой способ потерять доверие – это сплетничать о людях за их спинами.
11. Умение жить в настоящий момент
В 47 % случаев люди думают обо всем что угодно, кроме того, что они делают сейчас. И это вредит нашему счастью. Научитесь ловить момент именно сегодня!
12. Управление своими мыслями
Для того чтобы правильно действовать в нужном направлении, необходимо осознанно направлять и свое мышление. Проблема в том, что мы являемся результатом нашего минувшего опыта, и все наше мышление построено на прошлом. И это очень мешает прогрессу.
13. Изучение нового языка
Этот навык не просто откроет вам новые профессиональные возможности. Освоение нового языка – это еще и возможность нового мышления и нового набора эмоций, не говоря уж о понимании новой культуры.
14. Выступление на публике
Публичные выступления нередко для людей кажутся кошмаром. Но это необходимый навык взаимодействия с окружающими и работы над собой. Победите собственный страх.
15. Честность с другими
Быть абсолютно честным с другими может быть неловко, особенно если вам нечего сказать им приятного. Но это не значит, что вы не должны этого говорить. Используйте следующую формулу: предельная честность должна быть сдержанной, полезной, оперативной и не слишком личной, т.е. максимально объективной.
16. Честность с самим собой
Признание своих ошибок и неправоты – это высший пилотаж. А промахи допускают все. Наихудшая же ошибка – это её непризнание и нежелание извлекать из неё уроки.
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Наилучшие вещи в своей жизни можно получить абсолютно бесплатно, а точнее – заплатить за них своим временем, настойчивостью и усилиями. И речь идет о жизненно...
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