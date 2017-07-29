16 навыков, которые трудно освоить, но они бесценны для жизни

Наилучшие вещи в своей жизни можно получить абсолютно бесплатно, а точнее – заплатить за них своим временем, настойчивостью и усилиями. И речь идет о жизненно необходимых навыках. Что же действительно стоит ваших моральных инвестиций?





1. Эмпатия

Вы не станете дисциплинированным, успешным и даже процветающим человеком, если вы не способны заботиться или сочувствовать другим. Социопатия – это скорее деструктивное качество.

2. Умение руководить своим сном

Если вы научитесь контролировать свой сон и устанавливать график собственного отдыха, то вы станете счастливым и спокойным человеком, а не издерганным и вечно невыспавшимся монстром.

3. Управление временем

Правильный тайм-менеджмент дорогого стоит. Хотя нет единого безотказного рецепта, важно найти для себя систему, которая работает, и ее придерживаться. Самое сложное – это научиться рационально планировать и четко вписываться в свой план.

4. Просить о помощи

Необходимо научиться осознавать те моменты, когда вам нужна помощь, а затем просить о ней. Обычно все стараются избегать озвучивания таких просьб, чтобы их не воспринимали слабыми или некомпетентными. На самом деле, такая просьба делает вас более человечным и приятным.

5. Позитивный внутренний диалог

Что окружающие о вас думают не имеет ни малейшего значения. А вот то, что думаете о себе вы, действительно важно. Настройте в себе нужный уровень уверенности, а также воспитывайте способность доверять себе и верить в себя.

6. Последовательность

Независимо от того, пытаетесь ли вы заняться спортом, отправиться на новые курсы или начать работать над важным проектом, для достижения успеха жизненно необходима последовательность и настойчивость.

7. Умение заниматься своей жизнью и своими делами

На овладение этим навыком у многих уходят годы. Нельзя совать нос в жизнь и дела других людей и тратить на это свое время и ресурсы.

8. Умение слушать

Мы разучились слушать и слышать окружающих, полностью сосредоточившись на себе. А это бесценный навык, который может сделать вас таким же бесценным человеком в вашем кругу общения.

9. Умение вовремя замолчать

Нельзя постоянно ныть, высказывать свои претензии или безостановочно выражать свое мнение. Иногда вам просто необходимо заткнуться – причем вовремя. Когда мы сердимся, взволнованы, расстроены или раздражены, мы озвучиваем все, что думаем. И позже обычно об этом сожалеем.

10. Умение избегать сплетен

Самое важное в построении и поддержании хороших отношений – это доверие. Самый простой способ потерять доверие – это сплетничать о людях за их спинами.

11. Умение жить в настоящий момент

В 47 % случаев люди думают обо всем что угодно, кроме того, что они делают сейчас. И это вредит нашему счастью. Научитесь ловить момент именно сегодня!

12. Управление своими мыслями

Для того чтобы правильно действовать в нужном направлении, необходимо осознанно направлять и свое мышление. Проблема в том, что мы являемся результатом нашего минувшего опыта, и все наше мышление построено на прошлом. И это очень мешает прогрессу.

13. Изучение нового языка

Этот навык не просто откроет вам новые профессиональные возможности. Освоение нового языка – это еще и возможность нового мышления и нового набора эмоций, не говоря уж о понимании новой культуры.

14. Выступление на публике

Публичные выступления нередко для людей кажутся кошмаром. Но это необходимый навык взаимодействия с окружающими и работы над собой. Победите собственный страх.

15. Честность с другими

Быть абсолютно честным с другими может быть неловко, особенно если вам нечего сказать им приятного. Но это не значит, что вы не должны этого говорить. Используйте следующую формулу: предельная честность должна быть сдержанной, полезной, оперативной и не слишком личной, т.е. максимально объективной.

16. Честность с самим собой

Признание своих ошибок и неправоты – это высший пилотаж. А промахи допускают все. Наихудшая же ошибка – это её непризнание и нежелание извлекать из неё уроки.

Текст: Flytothesky.ru