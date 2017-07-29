Какие привычки девушек мешают развитию отношений

Она проплыла по улице, словно супермодель. Поправила красиво волосы. Изгиб ее губ манит страстью и нежностью. Не менее впечатляющий изгиб талии удачно подчеркнут сексуальным платьем.





Все, кажется, хорошо. Кроме одного. Красотка одинока. Только завязывается новое знакомство, кавалер уходит по-английски.

Некоторые девушки делают ставку на свою сексуальность. Они наивно полагают, что для знакомства с парнем и налаживания личной жизни достаточно сексуального тела и манящих черт лица. Но они ошибаются.

Сильный пол обращает внимание на детали. Даже если девушка внешне привлекательная, некоторые ее привычки мешают развитию дальнейших отношений. Парни анализируют поведение девушки, а потом ретируются в неизвестном направлении.

Что же отпугивает парней? Почему они не хотят продолжать знакомство? Вот несколько женских привычек, которые мешают им строить отношения.

1. Привычка ругать мужчин. Да, не все они идеальны. Некоторых хочется задушить или послать навсегда на необитаемый остров. Но раз уж девушка решила завести отношения, ей не стоит говорить о парнях дурные вещи. Кому же захочется слушать о себе гадости? Лучше уж промолчать.

2. Привычка рассказывать о своих бывших. Это парни ненавидят. Они хотят слышать о себе, а не о хахале, который любил выпить и поспать, а потом испортил жизнь. Прошлые парни остались лишь в воспоминаниях. Лучше сконцентрироваться на молодом человеке, сидящем напротив.

3. Привычка тараторить без умолку. Быстрая девичья речь похожа на звук дрели. Она раздражает и быстро утомляет. Хочется побыстрее спрятаться от источника шума. Лучше говорить мало, но по делу, чем много и невпопад.

4. Привычка принижать свои достоинства. «У меня такие некрасивые ноги». «Конечно, я живу не так богато, как хотелось бы». Все эти псевдококетливые признания кажутся девушке признаком скромности. Но действуют они как антиреклама. Кому захочется строить отношения с человеком, который не ценит то, что у него есть?

5. Привычка постоянно упоминать о подругах. Не любят парни подруг. Это чисто мужская психология. Подруга любимой девушки — враг, от которого можно ожидать чего угодно. Лучше вообще слово «подруги» не упоминать. И не ссылаться на их мнение, а то парень решит, что девушка зависима от чужого мнения.

Привычки, которые мешают дальнейшим отношениям, нуждаются в срочном исправлении. Нужно постоянно смотреть на себя со стороны, анализировать ошибки. Только упорная работа над собой поможет найти достойного спутника жизни.

Текст: Flytothesky.ru