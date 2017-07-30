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4 смеси, которые полностью удаляют зубной камень
31.07.2017 08:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Зубной налет обычно формируется над линией десны и под ней. В дальнейшем он превращается в зубной камень, что приводит к заболеваниям десен. Большинство людей хотят сверкающие белые зубы – так они выглядят увереннее в себе, и кроме того, это просто вопрос эстетики. Однако здоровье ротовой полости важно по другим причинам. Правильная гигиена предотвратит неприятный запах, разрушение зубов, заболевания и воспалительные процессы в деснах.
Плохое состояние ротовой полости, кстати, связано с некоторыми серьезными заболеваниями:
— В 2010 году учеными Университета Нью-Йорка была установлена связь между болезнью Альцгеймера и воспалениями десен.
Как формируется зубной камень
Бактерии во рту смешиваются с пищевыми продуктами и белками, а затем образовывают зубной налет – он покрывает зубы и нарастает по линии десен и, что еще хуже, ниже неё. Когда налет затвердевает, он становится зубным камнем, и это может привести к серьезным проблемам, включая воспаление или гингивит, незапущенная форма которого легко поддается лечению. Зубной камень – это почти всегда следствие плохой гигиены полости рта в течение длительного времени, потому формирование зубного налета и зубного камня должно побуждать к систематическому уходу за зубами.
Что с этим делать
Первый шаг – начать правильно заботиться о зубах и деснах:
— Чистите зубы два раза в день. Делайте это медленно и тщательно.
Как приготовить жидкость для полоскания рта (и зубную пасту!) в домашних условиях
Ознакомьтесь с четырьмя простыми
РЕЦЕПТ № 1
Ингредиенты: анис, мятное масло, лимон, вода
В стакане воды смешайте по несколько капель каждого ингредиента и полощите рот 4-5 раз в день.
РЕЦЕПТ № 2 (для избавления от зубного камня)
Ингредиенты: ½ стакана розмарина, 1 стакан свежей мяты, 2 стакана воды
Доведите воду до кипения, залейте мяту и розмарин. Дайте смеси настояться четверть часа, после процедите. Когда смесь остынет, тщательно прополощите рот.
РЕЦЕПТ № 3 (натуральная зубная паста; отлично удаляет зубной камень)
Ингредиенты: 7 ст. ложек кокосового масла, 7 ст. ложек пищевой соды, эфирные масла (чайного дерева и гвоздики), 1,5 ст. ложки стевии.
Смешайте все ингредиенты до получения однородной текстуры. Можно использовать эту смесь ежедневно вместо обычной зубной пасты.
РЕЦЕПТ № 4
Ингредиент: кокосовое масло (и все!)
Взбейте пару столовых ложек кокосового масла и дайте ему постоять в течение 15-20 минут. Ежедневно полощите рот этим маслом!
Стоматологи очень хвалят кокосовое масло за его многочисленные преимущества: борьба с бактериями, очищение рта, предотвращение кариеса и отбеливание зубов.
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Зубной налет обычно формируется над линией десны и под ней. В дальнейшем он превращается в зубной камень, что приводит к заболеваниям десен. Большинство людей...
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