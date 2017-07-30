4 смеси, которые полностью удаляют зубной камень

Зубной налет обычно формируется над линией десны и под ней. В дальнейшем он превращается в зубной камень, что приводит к заболеваниям десен. Большинство людей хотят сверкающие белые зубы – так они выглядят увереннее в себе, и кроме того, это просто вопрос эстетики. Однако здоровье ротовой полости важно по другим причинам. Правильная гигиена предотвратит неприятный запах, разрушение зубов, заболевания и воспалительные процессы в деснах.





Плохое состояние ротовой полости, кстати, связано с некоторыми серьезными заболеваниями:

— В 2010 году учеными Университета Нью-Йорка была установлена связь между болезнью Альцгеймера и воспалениями десен.

— Исследователи из Гарвардского университета нашли убедительные доказательства взаимосвязи между раком поджелудочной и заболеваниями десен.

— Заболевания сердца и гигиена рта, оказывается, тоже взаимосвязаны.

Как формируется зубной камень

Бактерии во рту смешиваются с пищевыми продуктами и белками, а затем образовывают зубной налет – он покрывает зубы и нарастает по линии десен и, что еще хуже, ниже неё. Когда налет затвердевает, он становится зубным камнем, и это может привести к серьезным проблемам, включая воспаление или гингивит, незапущенная форма которого легко поддается лечению. Зубной камень – это почти всегда следствие плохой гигиены полости рта в течение длительного времени, потому формирование зубного налета и зубного камня должно побуждать к систематическому уходу за зубами.

Что с этим делать

Первый шаг – начать правильно заботиться о зубах и деснах:

— Чистите зубы два раза в день. Делайте это медленно и тщательно.

— Используйте хорошую зубную щетку с мягкой щетиной и качественную зубную пасту. Электрические зубные щетки работают лучше, чем привычная нам механическая чистка вручную.

— При чистке держите зубную щетку под небольшим углом к месту, где зуб соприкасается с линией десен. Чистите зубы внутри и снаружи, а также не забывайте про язык.

— Тщательно промывайте и храните зубную щетку в вертикальном положении до следующего использования.

— Меняйте щетку каждые 3-4 месяца.

Как приготовить жидкость для полоскания рта (и зубную пасту!) в домашних условиях

Ознакомьтесь с четырьмя простыми рецептами приготовления домашних смесей для ухода за полостью рта. Все эти ингредиенты доступны, недороги и безвредны. Они эффективны для удаления зубного камня и уничтожения бактерий.

РЕЦЕПТ № 1

Ингредиенты: анис, мятное масло, лимон, вода

В стакане воды смешайте по несколько капель каждого ингредиента и полощите рот 4-5 раз в день.

РЕЦЕПТ № 2 (для избавления от зубного камня)

Ингредиенты: ½ стакана розмарина, 1 стакан свежей мяты, 2 стакана воды

Доведите воду до кипения, залейте мяту и розмарин. Дайте смеси настояться четверть часа, после процедите. Когда смесь остынет, тщательно прополощите рот.

РЕЦЕПТ № 3 (натуральная зубная паста; отлично удаляет зубной камень)

Ингредиенты: 7 ст. ложек кокосового масла, 7 ст. ложек пищевой соды, эфирные масла (чайного дерева и гвоздики), 1,5 ст. ложки стевии.

Смешайте все ингредиенты до получения однородной текстуры. Можно использовать эту смесь ежедневно вместо обычной зубной пасты.

РЕЦЕПТ № 4

Ингредиент: кокосовое масло (и все!)

Взбейте пару столовых ложек кокосового масла и дайте ему постоять в течение 15-20 минут. Ежедневно полощите рот этим маслом!

Стоматологи очень хвалят кокосовое масло за его многочисленные преимущества: борьба с бактериями, очищение рта, предотвращение кариеса и отбеливание зубов.

Текст: Flytothesky.ru