Эдита Пьеха празднует двойной юбилей: 80-летие и 60 лет на сцене

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Эдита Пьеха празднует сегодня 80-летие. Несмотря на свой почтенный возраст она до сих пор иногда выходит на сцену, и нет ни одного человека, выросшего в СССР, который не знал бы хотя бы одну из ее песен.

Многие десятилетия без Пьехи не мог обойтись не один праздничный концерт на ЦТ или Голубой огонек. Ее песни распевала самая большая в мире страна, подражая милому польскому акценту, который Эдита нарочито подчеркивала, считая по праву своей изюминкой. Про нее до сих пор говорят, что ей известно средство Макропулоса — Эдита Пьеха прекрасна и в свои 80, хотя в последние годы на сцену она выходит разве что в исключительных случаях.

Ничто не предвещало

Она родилась 31 июля 1937 года в шахтерском городке Нуайель-су-Ланс на севере Франции. Во Франции она училась в начальной школе, а продолжить учебу пришлось уже в Польше, куда семья переехала после окончания войны. Затем занятия в педагогическом лицее, а потом три тура отборочных экзаменов: два в Гданьске и третий в Варшаве, чтобы попасть на учебу в Советский Союз.

В 1955 году Эдита Пьеха была зачислена в Ленинградский государственный университет и собиралась быть учителем, детским психологом. В Ленинграде она встретила профессионального музыканта, выпускника консерватории Александра Броневицкого, который пригласил ее петь в свой вокально-инструментальный ансамбль, который Пьеха предложила назвать "Дружба". После выступления на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году в Москве самодеятельный ансамбль "Дружба" получил статус профессионального.

Символ элегантности

Солисткой знаменитого на всю страну ансамбля "Дружба" Пьеха проработала 20 лет, а Руководитель ансамбля Александр Броневицкий стал ее мужем и отцом ее единственной дочери Илоны. Летом 1976 года она рассталась с Броневицким и ушла из "Дружбы" и организовала свой ансамбль. Ей посчастливилось работать с лучшими советскими композиторами и поэтами, с их песнями она объездила более 40 стан мира. На фирме грамзаписи "Мелодия" Пьеха записала более 20 дисков-гигантов.

В 1968 году на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии на конкурсе политической песни за песню "Огромное небо" певица получила три золотые медали.



© Sputnik Мирослав Муразов Пьеха первая на эстраде сняла микрофон со стойки и пошла с ним по сцене

Она многое сделала на советской эстраде впервые — впервые спела популярную иностранную песню на русском языке — это была "Только ты" ансамбля The Platters, первой сняла микрофон со стойки и пошла с ним по сцене, первой не пыталась скрыть свой акцент. Несмотря на неоднократные упреки в популяризации джаза и "иностранщины", ее имя в 60-е был символом элегантности.

Пьеха трижды была замужем, но признается, что настоящей любовью был первый муж Александр Броневицкий, а с остальными были лишь "попытки создать семью". В 2006 она развелась с третьим мужем и больше замуж не выходила, во всех интервью объясняя, что ее семья — это дочь, двое внуков, двое правнуков и не стоит тратить драгоценное время жизни на мужчин. Ее внук Стас Пьеха пошел по стопам бабушки и поет на эстраде, внучка занимается дизайном, а правнуки лишь делают первые шаги, доставляя певице немало удовольствия.

С юбилеем народную артистку СССР Эдиту Пьеху поздравил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Благодаря яркой индивидуальности и искренней любви к музыке Вы завоевали сердца миллионов поклонников, а песни в Вашем исполнении вошли в золотой фонд советской и российской эстрады", — говорится в поздравлении белорусского президента.

По словам Лукашенко, в Беларуси Эдиту Пьеху знают и любят. "Уверен, Ваше творчество и далее будет дарить зрителям радость и прекрасное настроение, содействовать укреплению дружбы между нашими странами на ниве культуры и искусства", — подчеркнул глава государства.