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Умер легендарный председатель колхоза Владимир Бедуля

31.07.2017 12:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. В возрасте 90 лет ушел из жизни Владимир Бедуля, председатель знаменитого колхоза "Советская Белоруссия" Каменецкого района.  Этим колхозом он руководил полвека, с 1956 года. Под его руководством колхоз превратился из отстающего хозяйства в одно из передовых. В годы СССР это было образцово-показательное хозяйство, регулярно побеждавшее в различных социалистических соревнованиях. В 1971 году колхоз был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Умер легендарный председатель колхоза Владимир Бедуля
© Sputnik Потапов
Владимир Бедуля руководил колхозом "Советская Белоруссия" ровно полвека

О колхозе "Советская Белоруссия" ходили легенды. Передовые доярки получали здесь зарплаты в тысячу рублей, в центральной усадьбе хозяйства был торговый центр, детский сад, клуб, в который Бедуля приглашал звезд эстрады с "Песней года". К нему приезжали Зыкина, Вознесенский, Евтушенко, Мордюкова и Кабзон. Вознесенский написал о Бедуле поэму "Летающий мужик".

Умер легендарный председатель колхоза Владимир Бедуля
© Фото: Навіны Камянеччыны / из семейного архива Бедули
Владимир Бедуля с поэтом Евгением Евтушенко

Помимо бессменного полувекового руководства колхозом, Бедуля был народным депутатом СССР в 1989-1991 годах, депутатом Верховного Совета БССР в 1967-1971 и 1985-1990 годах, депутатом Верховного совета Республики Беларусь в 1995-1996 годах.

Умер легендарный председатель колхоза Владимир Бедуля
© Sputnik Владимир Лагранж
Владимир Бедуля считал, что на селе должны жить не хуже, чем в городе, поэтому в ДК колхоза приезжали звезды эстрады и даже прошла выездная "Песня года"
Умер легендарный председатель колхоза Владимир Бедуля
© Фото: Навіны Камянеччыны / из семейного архива Бедули
Председатель Владимир Бедуля с работниками колхоза "Советская Белоруссия"

За свою долгую жизнь Владимир Бедуля был удостоен множества наград — дважды Герой Социалистического Труда, орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "Знак Почета", ордена Франциска Скорины.  В городе Камнец установлен бюст знаменитому председателю.

Умер легендарный председатель колхоза Владимир Бедуля
© Фото: Навіны Камянеччыны / из семейного архива Бедули
Владимир Бедуля с поэтом Андреем Вознесенским
Умер легендарный председатель колхоза Владимир Бедуля
© Фото: Навіны Камянеччыны / из семейного архива Бедули
Председатель колхоза "Советская Белоруссия" Владимир Бедуля

В 2006 году был переведен на должность почетного председателя, спустя шесть лет колхоз "Советская Белоруссия" был реорганизован в сельскохозяйственный кооператив.

 
Теги: Минск
 
 
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Дважды Герой Социалистического Труда, председатель колхоза-миллионера "Советская Белоруссия", гремевшего на весь Союз, скончался в возрасте 90 лет.

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