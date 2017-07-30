Почему мы ощущаем одиночество в мире, полном людей?

Вы всегда окружены людьми. Массой людей. Но все же вы чувствуете себя одиноким и несчастным. Почему? Единственный очевидный ответ: все зависит от человека. Вы можете вести активный образ жизни, устраивать вечеринки после работы, путешествовать по миру и даже быть в счастливых отношениях, но вам все равно так одиноко, что вы не знаете, куда бежать и что делать, чтобы избавиться от этого гнетущего ощущения. Ну или, конечно же, вы можете изолировать себя и не общаться ни с кем, даже с близкими друзьями и родными.





У всех есть моменты в жизни, когда мы чувствуем себя одинокими, но это не должно стать привычкой. Все же есть огромная разница между периодическим времяпровождением в одиночестве и ощущением постоянного одиночества. В высокотехнологичном мире, где общение уверенно переместилось в Интернет, – это обычное дело, вот и неудивительно, что люди начинают чувствовать себя одинокими. Однако это не единственная причина. Есть этому и другие объяснения.

1. Мы раздаем людям ярлыки

После развода или предательства мы отказываемся верить людям. Слабый пол думает, что все парни одинаковы, а сильный пол считает, что все женщины эгоистичны и расчетливы. Мы верим в этот миф и избегаем отношений. Мы чувствуем себя полностью одинокими и потерянными. Научиться вновь доверять – это не так опасно, как может показаться. Просто не выталкивайте всех людей из своей жизни.

2. Мы возводим стены

Вы не впускаете других в свою жизнь, поскольку не хотите испытать боль и разочарование. Но тогда возникает чувство одиночества, тоже вызывающее боль и разочарование. Строительство непробиваемых стен – не самый лучший способ избежать предательства и лжи. Ваша жизнь становится пустой, и у вас нет никакой цели. Вместо стен лучше устанавливайте границы. Впускайте людей на свою территорию на своих собственных условиях. Таким образом, вы не лишитесь общения, но и не позволите людям причинять вам боль.

3. Мы давно сдружились с собственными страхами

Гораздо легче жить в гармонии с собственными страхами, чем бороться с ними. Если вы боитесь что-то сделать, вы избегаете ситуации, когда вам приходится сталкиваться с вашим страхом, а любой страх обладает мощной силой. Люди, стыдящиеся своих недостатков, отказываются строить отношения. Они выбирают одиночество, не отдавая себе отчета, что такой выбор может испортить всю жизнь. Влюбитесь в свои недостатки и расправьтесь со своими страхами сегодня, чтобы уже завтра чувствовать себя счастливее.

4. Мы не выносим критики

Когда ваш партнер постоянно говорит вам, насколько вы несовершенны, или ваш босс регулярно твердит вам, насколько вы непрофессиональны, единственное, что вы хотите сделать, – это сбежать куда подальше и никого больше не слышать. Научитесь принимать критику и не позволяйте другим говорить о вас негативно. Выгоните партнера из своей жизни и увольтесь с работы с неадекватным боссом, иначе эти жизненные условия заставят вас ненавидеть всех людей.

5. Мы перестаем оставаться на связи

Легко привыкнуть к одиночеству, когда вы никому ничего не должны: например, вам не нужно искать надуманные оправдания, почему вы не можете пойти на свидание или пропустить вечеринку. Как только вы самоустраняетесь от всех, то они, скорее всего, скоро забудут о вашем существовании. Пока вы лелеете свои недостатки и жалкую жизнь, они пытаются обрести собственное счастье. Они живут своей жизнью, причем без вас.

6. Деньги становятся приоритетом

Современные люди буквально одержимы деньгами. Они игнорируют близких, не спешат создавать семью и зациклены только на своей работе и карьере. Многие исследования показывают, что трудоголизм – это одна из причин одиночества. К сожалению, деньги правят миром, и они будут продолжать им править до тех пор, пока мы попросту не сместим приоритеты.

Одиночество – это сложное чувство. Но это не смертельное заболевание, и оно поддается лечению. Попробуйте выяснить причину вашего ощущения одиночества, а затем попытайтесь изменить ситуацию, даже если это будет означать, что вы покинете свою зону комфорта и посмотрите в лицо собственным страхам. Ищите людей, которые разделяют с вами взгляды и которые тоже пытаются избавиться от одиночества. Вот уж в этом вы точно не одиноки.

Текст: Flytothesky.ru